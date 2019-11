Jaume Asens (ECP): "O Sánchez es presidente con Cayetana o con Montero"

El candidato de los comuns al Congreso por Barcelona, Jaume Asens, ha sostenido que hay dos opciones el 10N: "O Sánchez es presidente con Cayetana o Sánchez es presidente con Montero", en referencia al presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez; a la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y a la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero.

Lo ha dicho este sábado al presentar un acto en Santa Coloma de Gramenet con Montero; la alcaldesa de Barcelona y dirigente de los comuns, Ada Colau, y la candidata de ECP al Senado por Barcelona, Rosa Lluch, que han abordado el papel de las mujeres en política ante unas 500 personas.

"Sánchez hace trampa cuando dice que no quiere una coalición con el PP. Todos vimos cómo pedía los votos al PP y se manifestaba con el trío de Colón, que ahora son los cuatro de paseo de Gràcia", según Asens, y ha añadido que, al cerrar los ojos cuando escucha a Sánchez, puede parecer el expresidente del PP Mariano Rajoy.

Ha insistido en que hay dos opciones: una coalición PSOE-PP o un ejecutivo progresista, y en que sólo con una de ellas se podrán blindar los derechos de las mujeres: "Sólo si nosotros somos fuertes los derechos de las mujeres podrán avanzar".

Asens, que ha defendido que una de las cuestiones centrales del feminismo es el valor de la empatía, cree que ha faltado mucha mirada femenina en Cataluña con quienes no querían la independencia, y ha agradecido que así lo reconociera la expresidenta del Parlament encarcelada, Carme Forcadell: "No es casualidad que sea una mujer y se atreva a decirlo".

Considera que ha faltado empatía tanto en la Generalitat como en el Gobierno central, y ha lamentado que Sánchez no crea que Forcadell merece un indulto --cuando forma parte de un partido que "ha defendido el indulto para corruptos, torturadores y terrorismo de Estado"-- y que no atienda las llamadas del presidente del Govern, Quim Torra.

SENTIRSE INSULTADO

Lluch, que ha recordado a la exconsellera encarcelada, Dolors Bassa, ha asegurado que se ha sentido insultada cuando sectores independentistas han sostenido que se está o con los represores o con los oprimidos: "No empiezas bien un diálogo si empiezas insultando".

Ha hecho una defensa de la equidistancia, que asegura que no es neutral y que implica "tener una opinión diferente a los dos bandos que gritan más", y ha dicho que no votar o hacerlo en blanco o nulo es siempre una opción, también en el 1-O, por lo que no se puede tachar de antidemócrata a quien no participó, ha dicho.

"Estamos en un callejón en el que sólo nos discutimos, insultamos y hacemos reproches, pero nadie da soluciones. Aquí hemos llegado los comuns a proponer soluciones", ha proclamado Lluch, que ha pedido no sólo hablar, sino también escuchar.

Lluch, que ha defendido el ámbito universitario, ha pedido explorar términos medios entre quienes defienden un referéndum de autodeterminación y los que no lo aceptan, y ha dicho que es de los que piensa que "si la mayor parte de Cataluña quiere la independencia, independencia habrá, y si la mayor parte no la quiere, no la habrá".