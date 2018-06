Jáuregui: La dispersión de los presos de ETA no se sostiene como estrategia

El eurodiputado socialista y vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ramón Jáuregui, considera que la política de dispersión de los presos de ETA "no se sostiene como parte de una estrategia" cuando actualmente "no hay organización terrorista y no hay violencia".

Jáuregui ha presentado esta tarde en Bilbao su libro titulado "Memoria de Euskadi. El relato de la paz", en un acto en el que han participado la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y el diputado, secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari, Patxi López.

En declaraciones a los periodistas, preguntado por si Pedro Sánchez debe dar algún paso en relación con los presos de ETA, el exvicelehendakari ha señalado que la política penitenciaria de los años 90 "respondía a que la cárcel estimulaba la violencia y era un engranaje de la estrategia terrorista", aunque, ha añadido, "eso ya no tiene sentido cuando no hay organización terrorista y no hay violencia".

Por tanto, según Jáuregui, la política de dispersión de los presos de ETA "no se sostiene como parte de una estrategia" y "lo que corresponde es aplicar las leyes que tenemos en España".

La "recomendación" de Jáuregui es que "la democracia sea generosa porque ha ganado", al entender que ahora "corresponde intentar cerrar heridas y construir convivencia".

Ha considerado que la decisión adoptada esta semana por el Parlamento Vasco, en la que se piden cambios en la política de dispersión, va en la misma dirección y ha añadido que" la aplicación de una política penitenciaria que favorezca la reinserción de los presos etarras es buena, y la reinserción se hace mejor en el entorno en que uno vive".

Jáuregui ha explicado que su libro es un "homenaje a los socialistas vascos que han sido parte de la conquista de la paz", así como la "reivindicación de una victoria que en algunos momentos creímos que nunca se iba a producir, porque hubo años en los que creíamos que esto (el terrorismo) no acabaría nunca".

"Y ha acabado tan bien, es tan extraordinaria la paz que tenemos, la victoria democrática ha sido tan limpia, que uno la memoria de las víctimas en cierto modo con la reivindicación de la victoria para construir lo que llamo el relato de la verdad".

La líder del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha referido al Gobierno de Pedro Sánchez y ha considerado un "gesto muy importante" que el presidente "haya aceptado la propuesta hecha desde Euskadi" de nombrar a Jesús Loza como próximo delegado del Gobierno en el País Vasco, al destacar "sobre todo" que se trata de una persona "muy reconocida entre las víctimas del terrorismo" y con un talante "muy conciliador".

"En un tiempo en el que tememos que tejer la convivencia en Euskadi después de tantos años de violencia terrorista, se abre la esperanza de que estamos ante tiempos mejores en la política española", ha señalado Mendia.

Sobre la actitud crítica del PP, la secretaria general de los socialistas vascos ha indicado que va a hacer una oposición "muy dura" pero también "tendrá que pensar en el papel PP en Euskadi, si siempre han hablado de dar estabilidad a las instituciones, con lo cual Mendia espera que "cuando se les pase la pataleta, harán una reflexión serena y volverán por los cauces".

El diputado y exlehendakari Patxi López se ha referido a la decisión anunciada hoy por el Gobierno de derogar la reforma sanitaria del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para devolverles el derecho a la sanidad universal, y ha dicho que "era una de las prioridades y ya está en marcha".

Ha resaltado que esta decisión refleja que el Ejecutivo de Sánchez tiene un "marcado carácter social" y "viene a visualizar muy claramente que hay un antes y un después" con este Gobierno.

"Después de un Gobierno permanente de recorte y retrocesos, podemos respirar con un Gobierno de avances y de recuperar lo perdido", ha agregado López.