Arenas insiste en que no se ocupó de la gestión económica del PP: "Jamás conocí una caja B"

El vicesecretario general del PP Javier Arenas ha afirmado este miércoles que nunca se ha ocupado de la gestión económica del partido y ha negado tener constancia de una contabilidad paralela. "Jamás conocí una caja B en el partido", ha dicho Arenas, que ha vuelto a responsabilizar al fallecido Álvaro Lapuerta de toda la gestión de la financiación y ha negado nuevamente haber cobrado sobresueldos, como recogen los papeles de Luis Bárcenas.

Arenas ha comparecido en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP. El que fuera secretario general de los populares ha contestado a casi todas las preguntas con un marcado énfasis en la palabra 'jamás'. "Ni autoricé gasto, ni firmé jamás un talón (...) Jamás he recibido un euro de ninguna actividad económica que no sean rendimientos de mi trabajo personal (...) Jamás conocí una caja B en el partido (...) los donativos anónimos eran legales y nunca jamás a cambio de una prestación (...) Jamás he hablado con ninguna empresa de ningún contrato".

Esas frases resumen su comparecencia, en la que como ya hizo en el juicio de Gürtel, se ha desligado de la gestión económica del partido en el que llegó a ser número 2. En el proceso por la primera época de Gürtel declaró como testigo y descargó toda la responsabilidad en Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, que fue excluido del juicio por demencia y falleció hace unas semanas.

Durante aquella declaración como testigo, Arenas insistió en que siempre le dijeron que el partido no se financiaba con dinero negro: "Lapuerta me explicó una y cien veces que el partido nunca recibía una donación a cambio de algo". "Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución", añadió ante el tribunal. Este miércoles Rallo le ha recordado que los jueces no se creyeron su testimonio.

Tanto la Fiscalía como los jueces que firmaron la sentencia dudaron de la credibilidad de Arenas y el resto de ex altos cargos del PP que declararon como testigos, incluido Mariano Rajoy. Los magistrados, por ejemplo, rechazaron de plano que las donaciones que nutrieron la caja B fuesen "altruistas".

"La sentencia no es firme, no es unánime"

Arenas ha respondido al portavoz del PSOE Artemi Rallo que esas afirmaciones se hacen en una sentencia que no es firme. "No es firme, no es unánime, y el Estado de Derecho permite recurrirla. Hay multitud de sentencias con voto particular que son casadas en el Tribunal Supremo", ha dicho.

Sobre las dudas acerca de su credibilidad, ha respondido que en la sentencia "se hace un juicio de valor al albur de unas manifestaciones del Ministerio Fiscal. El voto particular me merece respeto, dice que esa contabilidad extra contable la llevaba una persona, pero que no tenía que ser del PP".

A las preguntas del portavoz de ERC, Joan Tardá, ha contestado de nuevo con el énfasis en 'jamás' -"jamás conocí la contabilidad del partido, jamás supe que había dos contabilidades en el partido"-, y ha aprovechado para poner en duda las afirmaciones de Bárcenas: "Le he conocido versiones absolutamente distintas sobre muchos acontecimientos". Ha insistido, además, en que la contabilidad en B "no está acreditada", en contra de lo que sostiene la propia sentencia de Gürtel.

Tardá le ha formulado preguntas sobre ética política y solo una sobre el objeto concreto de la comisión: si empresas como OHL o Sacyr dieron dinero al PP a cambio de contratos. "Con esas empresas nunca en mi vida he tenido un encuentro privado, las conozco de actos sociales, en esos actos sociales suele haber personas de todos los partidos políticos. Jamás he hablado con ninguna empresa de ningún contrato", ha contestado Arenas.

Arenas se aferra al voto particular

En el turno de Toni Cantó (Ciudadanos) Arenas ha insistido en que la sentencia no acredita la caja B del PP. "Lo que ha habido es un contexto, dos magistrados han querido ubicar un contexto", ha dicho, para añadir en otra respuesta que las referencias a que Bárcenas controlaba esa contabilidad certifican, ha dicho, que no hablan "de una caja B del PP".

"Considero que el PP no es ninguna organización criminal, ni lo ha sido" ha dicho Arenas, ante las preguntas de Cantó, que le ha invitado varias veces a reconocer que su partido tiene un problema con la corrupción. "Hubo personas que se dedicaron a unas actividades ilícitas para conseguir fondos, eso me parece evidente", es lo único que ha admitido el vicesecretario del PP.

Arenas ha leído en algunos momentos pasajes del voto particular que firmó el juez Julio de Diego para insistir en que no todos los jueces del tribunal creen que el PP tuvo una caja B. Lo ha hecho especialmente durante la intervención del portavoz de Unidos Podemos, Juan Pedro Yllanes, durante la que ha insistido en que ese voto particular "desvincula" al PP de la financiación ilegal de los municipios de Pozuelo o Majadahonda.

También ha insistido en que el PP no acudió "dopado" a las elecciones, y se ha preguntado si no acudieron dopados aquellos partidos a los que los bancos les condonaron millones de euros de deudas.

Arenas ha negado también que se reuniese con Bárcenas para tratar su despido y la indemnización, y ha negado también que hiciese gestiones posteriores para contactar con el extesorero cuando este comenzó a hablar de los sobresueldos y la financiación ilegal del PP.

La comisión se ha cerrado, como en todas las sesiones, con la intervención de PP, que ha criticado el objeto de la comisión: "Buscan desgastar la imagen del partido ganador, buscan ganar lo que no han conseguido en las urnas".