Javier Gómez se da de baja en Cs tras ser destituido como coordinador vasco

Javier Gómez ha solicitado la baja en Ciudadanos en Euskadi después de ser destituido de su cargo como secretario de Organización del partido en el País Vasco por tratar, según la dirección de la formación naranja, de hacer un "trasvase de afiliados" de la organización al PP.

En declaraciones a Efe Gómez ha explicado que su decisión no tiene que ver con su cese sino que se debe a la "falta de respeto, educación y modales" que ha sufrido en las últimas horas por parte de la dirección de Ciudadanos, a la que ha acusado de "errática" y de caer en la "zafiedad".

Gómez ha presentado su petición de baja como afiliado del partido naranja ante la dirección nacional del partido este viernes. Con esta petición tramitada de forma telemática Gómez deja de ser coordinador de Ciudadanos en Álava (cargo que mantenía tras su cese como secretario de Organización en Euskadi) y el partido deberá buscar un sustituto para el puesto, han precisado fuentes de Ciudadanos.

La formación liderada por Albert Rivera destituyó a Gómez como secretario de Organización en Euskadi con el argumento de que intentaba hacer un "trasvase de afiliados" de Ciudadanos al PP, en contra de lo manifestado por el propio Gómez, que aseguró que su cese se ha producido por intentar cerrar con el PP vasco una coalición constitucionalista al estilo de Navarra Suma, argumento que también defendió el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso.

Gómez ha insistido este viernes en lo "inverosímil" de la versión dada por la dirección de Ciudadanos y ha remarcado que lo que le ha llevado a darse de baja no es la decisión de cesarle sino el hecho de que se "han perdido las formas, el respeto y la educación" hacia él.

Ha asegurado que ha sido "honesto" y ha censurado que la dirección de Ciudadanos haya tratado de "vender" que iba a estar en las listas del PP el 10N. "Que me busquen, que no me van a encontrar repartiendo folletos del PP ni en sus listas de estas elecciones generales", ha asegurado Gómez, quien ha añadido que si hubiera querido estar en esa formación lo hubiera estado "hace mucho tiempo".

Ha indicado que no ha dejado de creer en Ciudadanos pero ha diferenciado entre el partido y quienes lo dirigen con un rumbo "completamente errático", al tiempo que ha defendido la "buena fe" con la que ha trabajado para que la formación naranja pueda "sacar la cabeza" en Euskadi siguiendo el modelo de Navarra Suma para hacer frente al nacionalismo.

"Un proyecto no se defiende incendiando Rentería (en referencia a la visita que en la pasada campaña electoral hizo Rivera a esa localidad guipuzcoana), se defiende en las instituciones", ha resumido Gómez.

Ha dicho que se siente respaldado y "reconfortado" por la "gran mayoría de los afiliados activos" de Ciudadanos en Euskadi y se ha mostrado convencido de que "mucha gente" se va a dar de baja tras lo sucedido.