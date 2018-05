Javier Lambán cree que "Madrid no puede mirar hacia otro lado" y rechaza las "políticas de apaciguamiento" en Cataluña

Lambán no descarta que, como consecuencia de las primeras decisiones del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el Gobierno de España tenga que seguir aplicando el artículo 155 de la Constitución.

Ha expuesto que "en el momento en que en Cataluña haya un Gobierno plenamente constitucional que se atenga a las leyes y se restablezca íntegramente la normalidad, no tiene ningún sentido la aplicación del artículo 155", pero "oído Torra, al que he calificado como nazi y no me retracto, vista la hoja de ruta de los independentistas, me temo que no se podrá seguir aplicando ninguna política de paños calientes" en Cataluña.

Asimismo, ha dejado claro que "Madrid no puede esperar a que los jueces resuelvan el problema" y ha aseverado que "el Estado tiene que volver a Cataluña" y desarrollar todas sus competencias constitucionales en esta comunidad, "exactamente igual que en Aragón, Extremadura o cualquier otra", por ejemplo, acabando con "el dislate que se está produciendo en relación con la lengua".

Por último, el jefe del Ejecutivo regional ha pronosticado que "la normalidad completa no la podremos volver a ver", advirtiendo de que "cuanto más tardemos en empezar a trabajar para recuperar la normalidad más tardaremos en recuperarla".