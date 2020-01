El jefe del Parlamento apoyado por chavismo admite que no sabe quién votó por él

El legislador opositor venezolano Luis Parra, quien fue elegido ayer presidente del Parlamento en medio de una polémica y respaldado por el chavismo, reconoció este lunes que todavía no cuenta con la lista ni con el registro de qué diputados votaron por él y le permitieron llegar al cargo.

En una rueda de prensa celebrada en el atril de oradores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Parra explicó que él presentó ayer su candidatura, no reconocida por el líder opositor Juan Guaidó, quien organizó luego una sesión paralela junto a un nutrido grupo de diputados en la que fue reelegido como jefe del Parlamento.

Sin embargo, según agregó Parra, ni él ni quienes le acompañaron en la candidatura tuvieron acceso a la Secretaría ni a la Presidencia de la sesión del domingo, que asumió el chavista Héctor Agüero, alegando que es era el diputado de mayor edad del Parlamento.

"Nosotros revisando después la votación exacta, los números exactos, porque le solicitamos a la Secretaría, con 81 votos exactamente fue nuestra fórmula ganadora", aseveró.

"ESTAMOS SOLICITANDO" LA LISTA

Sin embargo, al ser replicado por los periodistas y preguntado por quiénes emitieron esos 81 votos, reconoció: "Nosotros la lista (de votos) se la estamos solicitando (a la Secretaría)".

"Recuerda que yo no manejé el proceso el día de ayer. Ayer hubo un director de debate, ayer hubo una Secretaría y obviamente lo que tenemos son los números, en las próximas horas seguiremos", afirmó.

La elección de Parra estuvo envuelta en la polémica puesto que tanto Guaidó como un grupo de diputados que lo acompañaban no pudieron ingresar al hemiciclo.

En el caso de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, intentó acceder al Palacio Legislativo pero su ingreso le fue impedido por un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), por lo que trató incluso de escalar una verja de la que fue bajado a la fuerza por los agentes.

Durante la trifulca de seguridad del Estado, el líder opositor acabó con la chaqueta hecha jirones.

ASEGURA QUE HUBO QUORUM

Mientras eso sucedía, Parra, con el apoyo del bloque de diputados chavistas, presentó su candidatura a presidir la AN mientras al recinto le era impedido el ingreso a buena parte de la prensa.

Contra reloj e impelido por el jefe de la bancada oficialista, Francisco Torrealba, fue elegido a las carreras sin que se hiciera un recuento en voz alta de los votos y en medio de una pelea con los diputados opositores que habían ingresado al recinto.

En todo caso, Parra afirmó que ayer consiguieron ingresar al edificio 150 diputados que firmaron el acta de presencia, si bien tampoco facilitó ese documento.

PEDIRÁ A MADURO COMPARECER ANTE LA AN

Al inicio de su declaración, durante la que mostró su rechazo a ser vinculado al grupo de oposición que lidera Guaidó o al chavismo, le exigió al presidente Nicolás Maduro que acuda en los próximos días a la AN "a dar la cara".

"En los próximos días, le exigimos a Maduro que venga y dé la cara en el Parlamento, que Nicolás Maduro le responda al país desde este poder legítimo" para explicar la situación del país, reclamó Parra, quien era militante del partido Primero Justicia del que forma parte Henrique Capriles hasta ser expulsado por estar señalado por un presunto caso de corrupción.

Acerca de por qué no suspendió la instalación en vista de que Guaidó y un grupo de diputados no ingresaron al edificio, aseguró que la instalación estaba convocada par las 11 de la mañana y, tal y como hizo Maduro ayer, acusó al líder opositor de no haber querido entrar a la AN porque no contaba con los votos para ser reelegido como presidente del Parlamento.

En opinión de Parra, el hecho de que Guaidó fuera retenido este domingo por la GNB en la puerta y terminara peleando con ellos forma parte de "los obstáculos de siempre" que "el régimen de Nicolás Maduro ha puesto a la AN.