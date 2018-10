El Jefe del Pentágono dice que el tratado de armas nucleares aún tiene salvación

El jefe del Pentágono, James Mattis, aseguró hoy que el tratado de armas nucleares de rango medio (INF, por sus siglas en ingles) con Rusia aún tiene salvación pese a que el presidente Donald Trump anunció hace 10 días la salida de Washington.

Mattis explicó durante una ponencia el US Institute of Peace (USIP) en Washington que el Pentágono trabaja para alcanzar un acuerdo con el Kremlin, aunque admitió que será difícil.

Según Mattis, las recurrentes violaciones del acuerdo por parte de Rusia socavan su credibilidad de cara a futuros pactos.

Mattis también explicó que el Pentágono ha abordado con sus aliados de la OTAN la posibilidad de abandonar el acuerdo, tal y como anunció Trump, y les ha pedido que se impliquen para encontrar una solución.

"Les dije (a los aliados de la OTAN): si tiene alguna observación háganla llegar, porque si no esto me parece insostenible", indicó Mattis, quien acto seguido apuntó que no ha recibido "ninguna propuesta hasta la fecha".

EE.UU. y Rusia firmaron el acuerdo INF en 1987, pero Trump acusó a Moscú de haberlo violado para anunciar la salida de Washington.

"Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró", dijo Trump.

Rusia, por su parte, ha dicho que el mundo será "más peligroso" sin el tratado INF y dijo que algunos países en Europa "no entienden" las consecuencias que tendría un posible despliegue de misiles estadounidenses en el Viejo Continente.