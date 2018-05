Jefe militar dice que el Ejército indio no ha sido tan "cruel" en la Cachemira

El jefe del Ejército indio, general Bipin Rawat, afirmó que los cachemires deben entender que las fuerzas armadas no han sido tan crueles en la Cachemira india como lo han sido otros países en situaciones similares, y subrayó que la secesión "nunca va a suceder".

"Los cachemires deben entender que las fuerzas de seguridad no han sido tan crueles -mire a Siria y Pakistán, ellos usan tanques y la fuerza aérea en situaciones similares-. Nuestras tropas han intentado lo más que han podido evitar la muerte de civiles, pese a la provocación", dijo Rawat en una entrevista con el diario Indian Express.

Decenas de personas han muerto y resultado heridas en las últimas semanas en operaciones militares contra insurgentes en la Cachemira india en las que se han producido enfrentamientos con población civil que salió a responder al Ejército.

Se trata de un nuevo pico de violencia en esa región, cuya soberanía reclama también Pakistán y la única musulmana de la India, desde julio de 2016.

"Quiero decirle a la juventud cachemir que el Azadi (libertad) no es posible. No sucederá. No se dejen arrastrar innecesariamente ¿por qué llevan armas? Siempre combatiremos a los que buscan el Azadi, no tendrán éxito", señaló.

"No disfrutamos con ello, pero si quieres pelear con nosotros, te combatiremos con toda nuestra fuerza", afirmó.

Las palabras de Rawat se producen después de que ayer la jefa de Gobierno del estado Jammu y Cachemira, Mehbooba Mufti, pidiera una tregua en las operaciones militares tras un fin de semana en el que han muerto siete civiles y decenas han resultado heridos en esta región.

La violencia estalló después de que en julio de 2016 un joven insurgente, Burhan Wani, muy popular en la zona murió en un enfrentamiento con el Ejército, lo que originó meses de protestas que causaron más de un centenar de muertos y más de 10.000 heridos, según cifras de oenegés.

Cientos de los heridos sufren lesiones oculares por el uso de perdigones por las fuerzas de seguridad, según admitió el propio Gobierno indio.

"Todo se puso patas arriba en unos días, todo el sur de Cachemira estaba en las calles tirándonos piedras (...) alguien estaba alimentando a esta gente diciéndoles que el Azadi estaba cerca", dijo el general con relación al incidente de Wani, al agregar que los jóvenes "cayeron en la trampa de Pakistán".

Rawat reconoció que no hay salida militar para el problema de Cachemira, territorio que es objeto de disputa entre India y Pakistán desde la partición del subcontinente en 1947 y por el que ambos países han librado dos guerras, y que los políticos deben hablar con la gente, algo que sucederá cuando todo se tranquilice, dijo.

Por otra parte, defendió una vez más la decisión de un oficial del Ejército indio de atar a un civil en la parte frontal de un vehículo militar en abril del año pasado para usarlo como escudo humano frente a un grupo de personas que lanzaban piedras contra militares indios.

"Era la única opción aparte de disparar a la muchedumbre que estaban tirando piedras", argumentó el jefe del Ejército indio, que le ha alabado varias veces, pese a estar siendo investigado.