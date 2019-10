Jesús Abad Colorado clama por el cese de asesinatos de líderes sociales en Colombia

El fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado clamó este jueves por el cese de los asesinatos en Colombia, especialmente los de líderes sociales, al recibir en Medellín en medio de ovaciones el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2019.

"Cada uno de los que estamos aquí podría ser un líder en el Pacífico, en el Cauca, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca, en Nariño o en el Meta y que tal que cada uno de ustedes fuera asesinado por defender la vida, proyectos medioambientales que lideran para que no se repita la guerra", afirmó Colorado a los asistentes.

El reportero, que desde hace más de medio siglo documenta con su cámara el conflicto armado del país, señaló que los colombianos deben estar avergonzados porque muchas veces no se dan cuenta ni saben lo que pasa con los líderes sociales.

Desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, numerosos líderes sociales han sido asesinados en el país, una cifra que se eleva a entre 500 y 700, según distintos estudios.

"Debemos educar para no repetir (...) Somos un país amoroso pero no podemos cargar armas en nuestras piernas, no quiero que haya ni civiles, ni militares, ni guerrilleros muertos, ningún muerto más", añadió.

También recordó al humorista Jaime Garzón, quien fue asesinado el 13 de agosto de 1999 por sicarios vinculados con paramilitares en una calle de Bogotá.

"Honro la vida de hombres del periodismo, como Jaime Garzón que se burlaba de este país pero fue asesinado porque a veces hasta la risa es un peligro", añadió mientras presentaba algunas de sus fotos al público que asistió a la ceremonia de entrega del Premio Gabo.

El fotoperiodista, de 52 años, recibió el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo de Periodismo 2019 por su trayectoria y compromiso con "valores como la ética, el respeto por los derechos humanos y la integridad".

"La mirada abierta y pluralista de su fotografía lo han llevado a convertirse en un testigo de la historia reciente y dolorosa del país, a través de instantáneas que retratan a los actores, momentos, lugares y acontecimientos históricos del conflicto armado", señala el acta del jurado.

El drama de los millones de colombianos víctimas de la violencia entre guerrilleros, paramilitares y fuerza pública está recogido en "El Testigo", antología fotográfica compuesta por más de 500 instantáneas tomadas por Colorado en distintos lugares del país en más de 25 años, que desde octubre del año pasado se expone en el Claustro de San Agustín en Bogotá.

La exposición complementa el documental "El Testigo, Caín y Abel", dirigido por la británica Kate Horne y producido por Caracol Televisión que desde junio pasado está disponible en Netflix.

Por otra parte, Colorado afirmó que no es "el fotógrafo de la guerra", pues ha caminado "entre los escombros y las cenizas buscando la vida y entendiendo que este país es un lienzo donde podíamos decir que vuela un hombre o una mujer que puede ser Supermán".

"Este premio es un reconocimiento al papel que juega la fotografía en la construcción de imágenes, porque la fotografía y el video también son vehículos para la memoria", agregó.

También aprovechó su discurso para invitar a los periodistas de Latinoamérica a no ponerle "más el micrófono a los que siembran odio porque a veces convertimos en noticia lo que a una persona desde la política le da réditos".

También hizo una reflexión sobre el "periodismo de a pie", que es aquel que llega a los lugares más recónditos pero es "frágil como las alas de una mariposa".

"Así es la vida, frágil como es la palabra, como es la vida que tantos a veces mancillan porque a la guerra no llegamos por hombres armados que generalmente son campesinos, los grandes perdedores de todas las guerras: ponen la vida, la tierra y sus hijos, salen desplazados y son despojados", dijo el fotoperiodista, que invitó a la ceremonia a algunas de las víctimas del conflicto armado cuyo dolor ha retratado.