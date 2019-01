Jimmy Morales dice que los amigos de Guatemala creen en la vida y la familia

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este martes al cuerpo diplomático acreditado en el país que los amigos de Guatemala son aquellos que creen en la vida y en la familia, y los que no creen ni los respetan ya "están fuera".

"Ha estado claro quienes son nuestros amigos, los que creen como nosotros en la libertad, en la familia, en la vida, en la república, en la democracia y los que no creen, no importa, pero nos respetan. Esos son nuestros amigos. Los que no, están fuera, y Dios quiera que nuestro pueblo sea fuerte para que no se permita su entrada", dijo.

Morales, quien estuvo acompañado por su esposa y primera dama del país, Patricia Marroquín de Morales; el vicepresidente, Jafeth Cabrera; y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, recibió en el Palacio Nacional de la Cultura a los representantes del cuerpo diplomático.

En su discurso, el presidente no hizo mención explícita a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero sus palabras parecían dirigidas a este ente auspiciado por la ONU que está fuera del país después de que dictaminara de forma unilateral su cese, una decisión que ha sido revertida por la Corte de Constitucionalidad pero que el Gobierno aún no ha acatado.

Morales, quien volvió a poner como bandera los sentimientos de soberanía e independencia, agradeció el respaldo de algunos países en los "acontecimientos de la historia reciente", que han puesto a prueba los valores y principios democráticos.

En este mismo sentido, aseveró que Guatemala respeta el derecho internacional y que buscará siempre las mejores soluciones para superar las diferencias "en el presente y en el futuro", esperando ser atendidos "con el respeto y la dignidad que nos merecemos como nación".

"Mi Gobierno respeta la soberanía de cada país, confiamos plenamente en la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los valores de libertad e independencia", agregó, y reiteró el compromiso de luchar por una Centroamérica más segura y próspera para combatir la migración irregular.

Jimmy Morales agradeció el apoyo de la comunidad internacional que ha respetado el "principio de la no injerencia" y se comprometió a seguir luchando por una buena gobernanza, priorizando la transparencia y la modernización del Estado, la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, el turismo, el empleo y la vivienda digna.

"Estamos conscientes que Guatemala se merece un mejor futuro, es decir, una sociedad donde la cultura de transparencia y el rendimiento de cuentas sea el eje transversal del desarrollo", incidió, y mostró su seguridad en poder seguir "estrechando" las relaciones de "hermandad, solidaridad y amistad" con los países "amigos".

El jefe de Estado, que recordó los comicios generales del próximo 16 de junio, aseguró que este es un "año especial" donde la democracia "se verá verdaderamente fortalecida y floreciente" con la salida a las urnas del pueblo para elegir a sus nuevas autoridades, que dirigirán el destino del país a partir del 14 de enero de 2010.

Antes de concluir, Morales pidió a la comunidad internacional asumir su obligación: "Hago votos para que la comunidad internacional asuma con sabiduría y madurez su gran compromiso con Guatemala. De nuestra parte seremos recíprocos con sus muestras de amistad y hermandad".

Por su parte, el nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático, Nicolás Thevenin, renovó la disponibilidad de las diferentes misiones de fomentar vínculos más estrechos de comunicación y apoyo recíproco para contribuir a la cooperación y el mejor bienestar de todos los guatemaltecos.

"Guatemala ha sufrido 36 años de conflicto armado que han herido gravemente y profundamente a las comunidades. Es esencial que nuestra presencia como diplomáticos contribuya a fortalecer el desarrollo integral y la armonía entre las personas (...). Es esencial no parecer como personas que juzgan sin matices quienes son los buenos o los malos, con el riesgo de provocar más enfrentamientos", resumió.

El nuncio, quien insistió en no ser ingenuos ni ciegos, destacó la importancia de resaltar los avances dados por Guatemala y agregó que la comunidad diplomática, respetuosa del derecho internacional, "no se quiere entrometer en asuntos internos" del país, pero que apoya "totalmente a la institucionalidad".

En este año electoral dijo que es fundamental ser diplomáticos "prudentes" y mostrar respeto a las decisiones de los tres poderes del Estado.