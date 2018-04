"Joan Baldoví, en clau valenciana" retrata al "primer diputado valencianista"

Salvador Vendrell ha presentado hoy "Joan Baldoví, en clau valenciana", un libro en el que retrata al "primer diputado valencianista", según se ha calificado a sí mismo el propio político de Compromís, quien repasa su vida personal y política, y al grupo mixto, sin quien él "no habría sido quien es".

"El grupo mixto es un excelente modelo de lo que podría ser el parlamento", ha expuesto esta tarde en Madrid el portavoz de Compromís en el Congreso, arropado en la presentación por compañeros de ese grupo como Carles Campuzano, Sergi Miquel y Ferran Bel (PDeCat), Marian Beitialarrangoitia (Bildu), Íñigo Alli (Unión del Pueblo Navarro) y Ana Oramas (Coalición Canaria).

Junto a ellos, se han reunido los otros tres diputados de Compromís en el Congreso -Ignasi Candela y Enric Bataller y Marta Sorlí- esta tarde en la Casa de la Comunitat Valenciana de Madrid, donde Baldoví ha recalcado lo que ha aprendido en el grupo mixto.

"Ese aprendizaje está aquí en libro, ese aprendizaje de un político que llega solo al Congreso y que tiene que aprender en pocos momentos para salir de allí y hacerlo dignamente", ha añadido.

"Lo que podría ser también un modelo de estado es ese micromundo que representa el grupo mixto. Ideologías diferentes, procedencias diferentes, pero con esa humanidad, esa cordialidad para convivir juntos y para terminar siendo amigos", ha manifestado el político.

Esa experiencia en el Congreso es una de las fases de su vida que su amigo y cuñado, el escritor Salvador Vendrell, ha repasado en "Joan Baldoví, en clau valenciana", que recorre su periplo vital desde su niñez en un pueblo valenciano hasta sus encuentros con Juan Carlos de Borbón y Felipe VI, terminando "deliberadamente" en el día de la moción de censura fallida a Mariano Rajoy.

"Si tuviera que quitar un capítulo, sería cuando hablo de Felipe VI. Lo quitaría. Es decir, no lo cambiaría, lo quitaría. Creo que he sido muy amable con su padre y con él y probablemente he sido demasiado amable", ha comentado el político.

En este libro "a dos voces" plagado de anécdotas no habla mal, deliberadamente también, de ningún partido de izquierdas, ha añadido: "Entiendo que se pueden llegar a acuerdos. Sí que hablo mal del Partido Popular, evidentemente, pero no hablo mal de ningún otro partido ni hablo mal de ninguna persona".

El autor de la obra, por su parte, ha manifestado que "se trata de la historia de Joan Baldoví, que quizá es también la historia de los puñados de personas que desde diferentes posiciones han intentado consolidar una política en clave valenciana".

"A mí me parece que este libro es un reflejo claro de cómo es Joan Baldoví, de cómo es en su trabajo, de cómo es en su vida. Es una persona apasionada que se vuelca en las cosas", ha manifestado también Marta Sorlí, en este acto dirigido por Samira Saleh.