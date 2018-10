ERC plantará a los ministros en los debates presupuestarios en el Congreso: "Ahorrémonos las payasadas"

La posición de los partidos catalanes en el Congreso sobre su hipotético apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se mantiene inamovible. Tanto ERC como PDeCAT consideran que no hay ninguna posibilidad de abrir una negociación en el Gobierno mientras este no modifique su posición sobre el conflicto catalán y, especialmente, sobre la situación de los políticos presos. Con estrategias distintas, la conclusión es la misma: Pedro Sánchez no tiene cerca lograr los números para sacar sus cuentas adelante.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha advertido este martes que los diputados de su grupo se ausentarán de las habituales comparecencias de los ministros en sus respectivas comisiones para explicar los Presupuestos. Ni tampoco acudirán a ninguna llamada del Ejecutivo para abordar la aprobación de los Presupuestos.

Solo rectificarán, ha insistido Tardà, si el Gobierno insta a la Fiscalía a modificar su posición en el inminente juicio contra Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes por el proceso independentista.

"Ahorrémonos las payasadas", ha asegurado Tardà antes de la reunión de los portavoces parlamentarios de los martes. "No iremos a hablar de Presupuestos. No iremos ni siquiera a las comparecencia si el Gobierno no hace aquel movimiento que le hemos reclamado, instar a la Fiscalía a retirar las acusaciones", ha explicado.

Tardà ha valorado de forma positiva la reunión que mantuvieron en la prisión de Lledoners Junqueras y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, pero ha recordado que Iglesias "no presenta ningún presupuesto". "Con Iglesias y Podemos tenemos una relación muy fluida y hablamos diariamente", ha reconocido.

La posición de ERC es similar a la defendida por el PDeCAT. Su portavoz, Carles Campuzano, también ha asegurado que "no se dan condiciones de confianza para abordar una negociación" sobre los presupuestos con el Gobierno.

El partido heredero de Convergència, sin embargo, sí asistirá a las reuniones que se les convoque. "Nosotros nos sentaremos a explicar nuestra posición al Gobierno", ha explicado.

Por su parte, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, ha confiado en lograr la mayoría suficiente para aprobar unas cuentas que su grupo, integrado en Unidos Podemos, ha negociado con el Gobierno. "Sigue habiendo contactos a distintos niveles por sacar un presupuesto que beneficia a la mayoría de españoles y de catalanes", ha zanjado.