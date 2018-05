Joaquín Leguina defiende a su sucesor, Ruiz-Gallardón, "una persona decente"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, que gobernó entre 1983 y 1995, ha defendido hoy a su sucesor, Alberto Ruiz-Gallardón en la investigación del caso Lezo que le afecta sobre la compra por Canal de Isabel II de la filial colombiana Inassa y a dicho de él que es "una persona decente".

En una entrevista en Antena3, Leguina ha afirmado que le cree más a Ruiz-Gallardón (1995-2003) y a sus entonces colaboradores Pedro Calvo y Manuel Cobo, quienes tienen un informe que desmiente las acusaciones de haber pagado más por esa firma, en lugar de otro, que afirma lo contrario, encargado, ha dicho, por la también expresidenta Esperanza Aguirre.

"No he estado de acuerdo en política con Gallardón en casi nada pero creo que es una persona decente", ha dicho Leguina, convencido de que en los problemas del PP con sus gobernantes en la Comunidad "falla el PP, no los madrileños", y ha dicho que les conoce a todos (Gallardón, Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes) pero no les mete "en el mismo saco".

Con respecto a las luchas internas en el PP, Leguina ha dicho que el partido "tenía ya un problema interno tremendo" y que "el asunto de meter en juicios y denuncias a los propios compañeros es muy mala señal".

Con respecto a Cifuentes, que dimitió tras una polémica sobre un supuesto máster hecho en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y tras la difusión de un vídeo de un supermercado donde ella supuestamente hurtó unas cremas, Laguina ha afirmado la expresidenta "tiene un problema de conducta" que "no es grave" pero "le quita toda posibilidad" de gobernar una comunidad autónoma.