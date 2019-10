Joaquín Leguina dice que no conoce a nadie "tan corto de miras, tan sectario y tan estúpido" como Torra

"Torra es una mala suerte para toda Cataluña, también para los independentistas. ¿No han encontrado un tipo más tonto? Porque si lo encuentran que me lo cuenten, pero no he visto yo en mi vida en la política a un tipo tan corto de miras, tan sectario y tan estúpido. Y he conocido a muchos", aseveró en declaraciones a los medios antes de tomar parte en las jornadas 'Diálogos para el desarrollo', en la capital grancanaria.

Leguina se mostró "por supuesto" favorable al rechazo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a dialogar sobre el llamado 'procés' con Torra: "¿Dialogo de qué? ¿Cómo se dialoga cuando te están quemando contenedores?", de preguntó.

Para Leguina, lo que ha pasado en Cataluña es que "si sacas al mago de la botella luego no vas a poder meterlo dentro". "Eso es lo que les ha pasado. Han puesto en la calle la política y ahora no la pueden meter dentro", sostuvo.

LA SOLUCIÓN, "A MEDIO PLAZO"

Para el que fuera presidente madrileño con el PSOE la situación "se arreglará a medio plazo, pero no lo van a arreglar los líderes actuales".

Así, defendió que "por suerte" el Tribunal Supremo "ha inhabilitado para muchos años" a los máximos responsables del 'procés'. "No podrán formar parte de ninguna Institución, así que tendrán que buscar otros", concluyó.