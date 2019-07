Johnson pide a Varadkar suprimir la cláusula irlandesa del "brexit"

El primer ministro británico, Boris Johnson, habló este martes con su colega irlandés, Leo Varadkar, sobre su determinación a cumplir con el "brexit" el 31 de octubre, con o sin acuerdo, y la necesidad de suprimir la cláusula irlandesa.

Johnson insistió en que su Gobierno abordará las negociaciones del "brexit" con "determinación y energía" y que su opción preferida es salir de la Unión Europea (UE) con un pacto, pero siempre y cuando quede eliminada la controvertida cláusula irlandesa, según informó este martes la residencia oficial de Downing Street.

Esa salvaguarda de seguridad tiene como objetivo evitar una frontera física entre las dos Irlandas después del "brexit", manteniendo a Irlanda del Norte alineada con ciertas normas del mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido quedaría fuera de esos espacios económicos.

Ese arreglo podría prolongarse mientras Londres y Bruselas negocian la futura relación comercial, por lo que los unionistas pro-británicos de Irlanda del Norte la rechazan pues temen que la región quede aislada indefinidamente del resto del Reino Unido.

Según Downing Street, Londres está comprometido a que no haya una frontera física entre las dos Irlandas a fin de respetar el acuerdo de paz del Viernes Santo, firmado en 1998 y que puso fin al conflicto sectario en la provincia entre católicos y protestantes.

Además, Johnson y Varadkar coincidieron en la necesidad de restablecer la autonomía norirlandesa, suspendida desde enero 2017 al romperse la coalición entre los unionistas del Partido Democrático Unionista (DUP) y los nacionalistas de Sinn Féin por irregularidades en un plan de energías renovables por parte del DUP.

Varadkar felicitó a Johnson por su victoria en las elecciones internas del Partido Conservador, que ganó la semana pasada, y ambos líderes políticos estuvieron de acuerdo en seguir en contacto.

Desde la llegada al poder de Johnson, Londres ha endurecido su posición sobre el "brexit" y ha insistido en que el Reino Unido saldrá del bloque europeo, con o sin acuerdo, el 31 de octubre.

Johnson fue elegido líder y primer ministro después de que la ex "premier" Theresa May dimitiera el pasado 7 de junio al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo del "brexit" que había negociado con el bloque europeo.