Johnson califica de "locura" una posible asociación aduanera con la UE

El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, ha calificado de "locura" una posible "asociación aduanera" del Reino Unido con la Unión Europea (UE) tras el "brexit", por considerar que limitaría las opciones de negociar otros acuerdos.

En unas declaraciones al tabloide "Daily Mail" publicadas hoy, el ministro señala que este tipo de asociación, que al parecer es la opción preferida por la primera ministra, Theresa May, crearía "una nueva red de burocracia" y haría difícil alcanzar acuerdos comerciales con países no comunitarios tras el "brexit" (2019).

"Si tienes una nueva asociación aduanera, tienes un sistema que es una locura pues terminas recolectando aranceles en nombre de la UE en la frontera del Reino Unido", dijo Johnson al diario durante la visita que realiza a Estados Unidos.

Según los medios, May y el ministro de Economía, Philip Hammond, están a favor de esta "asociación aduanera", que permitiría al Reino Unido cobrar en sus puertos y aeropuertos aranceles en nombre de la UE y pasaría una parte del dinero a Bruselas.

Esta solución permitirá abordar el problema de la frontera irlandesa, ya que se busca la manera de que siga siendo invisible entre la provincia de Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

En sus declaraciones al "Daily Mail", el jefe de la diplomacia británica agregó que esta asociación no supone "recuperar el control de la política aduanera, no es recuperar el control de tus leyes. No es recuperar el control de tus fronteras y en realidad tampoco es recuperar el control de tu dinero".

Los diputados que apoyan la desconexión británica total de la UE exigieron la semana pasada a May que abandone esta propuesta de "asociación aduanera" con el bloque europeo.

Este asunto está causando divisiones en el Partido Conservador de May, entre los partidarios de una separación dura -sin acceso al mercado único y la unión aduanera- y los que prefieren mantener algún tipo de vínculo con el bloque europeo.

Todos los miembros de la UE forman parte de la unión aduanera, lo que implica que no hay aranceles internos en las mercancías que se transportan entre los todavía 28, pero hay una tarifa común externa sobre los productos que entran en la UE.

El ala dura del Partido Conservador -los llamados "brexiteers"- creen que el modelo de "asociación aduanera" sería costoso y complejo de operar y significaría que el Reino Unido estaría atrapado indefinidamente dentro de los arreglos aduaneros de la UE, según los medios.

La segunda fase de las negociaciones entre Londres y Bruselas están centradas en el periodo de transición -que durará entre marzo de 2019 y diciembre de 2020- y la futura relación comercial y de seguridad entre el Reino Unido y la UE.

El problema de la frontera irlandesa es el principal escollo, especialmente porque los políticos norirlandeses del probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) están en contra de que la frontera aduanera entre el Reino Unido y la UE se fije en el mar de Irlanda, que separa la isla de Gran Bretaña de la de Irlanda.

May depende de los diez diputados del DUP para gobernar después de perder la mayoría absoluta en las elecciones generales británicas celebradas hace casi un año.