Jordi Sànchez sale de la cárcel para empezar sus labores de voluntariado

El exlíder de la ANC Jordi Sánchez ha salido este martes de prisión para empezar sus labores de voluntariado en la Fundació CanPedro de Barcelona, dedicada a atender a personas vulnerables, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Sànchez ha llegado a la sede de esta fundación hacia las 16.30 horas de la tarde, después de que la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners, donde cumple una condena de 9 años por sedición, acordó flexibilizar su régimen penitenciario mediante el artículo 100.2, por el que puede salir de prisión los martes, jueves y viernes durante 11 horas para ejercer labores de voluntariado.

La Fiscalía se opuso el pasado 20 de febrero a la decisión de Lledoners de flexibilizar el régimen penitenciario a Sànchez, si bien ello no paraliza su ejecución, a la espera de que la juez de vigilancia penitenciaria resuelva si valida la aplicación del artículo 100.2 en el caso del exlíder de la ANC.

Ubicada en Barcelona, la Fundació CanPedro se dedica a atender a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social.

Sànchez participará en la atención directa y cotidiana a los usuarios de los programas de la Fundación y además diseñará, buscará financiación, coordinará el desarrollo y evaluará nuevos servicios de esta entidad social.

La Fiscalía se opuso a la aplicación del artículo 100.2 a Sànchez al considerar que esta flexibilización es una "excepcionalidad" que no puede dar acceso a un "tercer grado encubierto" si no se cumplen los requisitos legales para lograrlo, lo que cree que no ocurre en el caso del expresidente de la ANC.

El ministerio público también sostuvo en su recurso contra la aplicación del artículo 100.2 a Sànchez, sobre el que todavía no se ha pronunciado la juez de vigilancia penitenciaria, que el exlíder de la ANC ha demostrado desde su juventud disponer de un sistema de creencias basado en la reivindicación de los derechos fundamentales de las personas, por lo que entiende que no es necesario para su reinserción que ejerza labores de voluntariado fuera de prisión.

Hasta el momento, las juntas de tratamiento han flexibilizado el régimen penitenciario mediante la aplicación del artículo 100.2 a cinco de los nueve condenados en el juicio a la cúpula del procés: Jordi Sànchez, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La Fiscalía ha recurrido únicamente por ahora en contra de esta flexibilización en los casos de los "Jordis", aunque ha denunciado el "plan" de la Generalitat para permitir que los presos del procés puedan salir de prisión durante unas horas del día para trabajar, cuidar a familiares o ejercer voluntariado mediante el artículo 100.2, que ve como un tercer grado "encubierto".

Paralelamente, la juez ha autorizado hoy un permiso de tres días a Sànchez, al que también se opuso la Fiscalía, por su buena conducta en prisión y porque no ve riesgo de reincidencia ya que ha asumido la responsabilidad de sus actos y no prevé enfocar sus "inquietudes políticas" con el "activismo social".