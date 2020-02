Jordi Sànchez dice que si el dialogo funciona "será el mejor antídoto contra la unilateralidad"

El expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, ha asegurado que "si el dialogo funciona, que nadie se preocupe, que será el mejor antídoto contra la unilateralidad", pero ha avisado que debe ser un diálogo real y honesto.

En una entrevista en el 'Faqs' de TV3 este sábado recogida por Europa Press, Sànchez ha defendido que el independentismo irá a la mesa de negociación con el Gobierno "con las manos bien abiertas a dialogar, con una propuesta para resolver democráticamente el conflicto: la autodeterminación".

Ha acusado a ERC de llevar al Govern a la declaración de independencia: "A la unilateralidad llegamos por decisiones de desunión del independentismo", y ha reprochado que parte del Govern que defendía la declaración de independencia esperaba que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocara elecciones.

"La vía unilateral es un instrumento que tenemos que utilizar cuando nos permita ganarlo y es un derecho al que no se puede renunciar", pero ha sostenido que cuando él entró en prisión la apuesta era por el diálogo.

Ha explicado que volvería ha repetir lo que pasó el 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía, pero no se subiría sobre el vehículo de la Guardia Civil: "Eso seria lo que no haría. Posteriormente he visto que eso ha sido utilizado".

Sànchez ha defendido que el derecho de manifestación "está por encima de cualquier otra actitud que quiera limitar la libertad de los ciudadanos", por lo que ha reiterado que volvería ha participar en la protesta del 20 de septiembre.