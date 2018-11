Jordi Sànchez pide una respuesta no violenta y cree que llegará la absolución

El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha pedido hoy "una respuesta digna y no violenta" a la petición de la Fiscalía para los líderes del "procés" y ha instado a no caer en "la provocación", convencido de que finalmente se impondrá la absolución.

En su cuenta de Twitter, Sànchez responde así a la calificación provisional por el caso "procés" que ha hecho pública la Fiscalía y que pide para él 17 años de prisión por rebelión y otros tantos de inhabilitación absoluta.

"Hay más odio y agresividad en el escrito de la Fiscalía que en todo el 'procés'. La Fiscalía no podrá mentir permanentemente. No caigamos en su provocación. Respuesta digna y no violenta. La absolución llegará", asegura en su tuit.

La Fiscalía ha hecho públicos hoy sus escritos de acusación contra los principales responsables políticos y policiales procesados en las causas que se siguen en el Supremo y la Audiencia Nacional por el "procés", en los que mantiene el delito de rebelión.

En el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la Fiscalía pide 25 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión y malversación, mientras que para exconsellers como Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa solicita 16 años por rebelión y malversación y otros tantos de inhabilitación absoluta.