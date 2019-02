Jornada 7. Acaban los acusados con el reconocimiento de que se ignoró al TC

Los dos últimos acusados en declarar, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, han cerrado la séptima jornada del juicio con la misma teoría que otros de sus compañeros de banquillo desarrollaron días antes ante el tribunal: En Cataluña se priorizaron los derechos fundamentales sobre las órdenes del TC.

LA FRASE DEL DÍA: "Tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España: el 1-O es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa. Históricamente, no hay un ejercicio igual", ha dicho el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

LA IMAGEN DEL DÍA: La ha ofrecido un Quim Torra, presidente de la Generalitat, visiblemente emocionado ante las cámaras tras asistir a la declaración de Cuixart, con quien le unió la presidencia de Òmnium Cultural, entidad que presidió de forma interina antes que este acusado.

Consciente de lo que tienen en común y con voz temblorosa por la "emoción", como él mismo ha reconocido, Torra ha confesado estar más orgulloso que nunca de Cuixart y de su "defensa de Cataluña y de la vida".

EL PROTAGONISTA: Tras cerca de 500 días en prisión, como él mismo ha recordado, Jordi Cuixart, con apariencia serena y cómoda hasta alcanzar en ocasiones un excesivo tono coloquial, se ha presentado ante el tribunal como un defensor de los derechos humanos y un constante buscador de consensos pero no con tanta capacidad como piensa la Fiscalía para "mover a todas las masas".

Con una sonrisa que apenas se ha borrado de su cara, como viene siendo habitual desde que comenzó el juicio, el que ahora es considerado un referente del independentismo ha confesado haberse sentido siempre como un perfecto desconocido, al igual que su compañero Jordi Sànchez. "No pintábamos nada (...) Cuando nos han puesto en prisión nos hemos convertido en referentes de la sociedad catalana mas allá del independentismo. En contra de mi voluntad".

LA ANÉCDOTA: "Hostia, hostia, hostia, vamos a centrarnos, porque si no..", ha llegado a soltar en algún momento del interrogatorio Cuixart, que ha adornado su intervención con expresiones coloquiales que le han costado sendas reprimendas por parte del presidente del tribunal, Manuel Marchena.

"Le he indicado que evite las interjecciones coloquiales. Esto es una sala de justicia. Usted es perfecto conocedor de este lenguaje. Lo conoce muy bien, no necesita el énfasis de estas expresiones que no son propias", ha exclamado Marchena en su segundo apercibimiento a Cuixart, que a partir de entonces ha usado un lenguaje más formal.

AGENDA: El juicio prosigue mañana con las declaraciones de los testigos más relevantes, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y dos miembros de su gabinete: Soraya Saénz de Santamaría y Cristóbal Montoro; además del expresident Artur Mas.