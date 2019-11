José Bono defiende a Griñán y Chaves tras la sentencia de los ERE: "Son gente honrada"

"No es lo mismo cometer un error, por grave que sea, que meter la mano en el bolsillo. Pongo las dos manos en el fuego por ellos", ha dicho Bono en rueda de prensa por la presentación de su tercer libro de memorias, 'Se levanta la sesión'.

El dirigente socialista ha defendido la honradez de Griñán y Chaves y de la también ex ministra Magdalena Álvarez. Ha insistido en que cree en su honorabilidad y en que han podido cometer errores pero sin llevarse dinero. "No se han llevado un euro a su casa, que no están en esa pléyade de sinvergüenzas que están en otros grupos políticos", ha dicho.

La noticia de la sentencia se ha producido a punto de concluir la rueda de prensa y Bono no ha querido opinar sobre el contenido al no conocerlo. Sí ha asegurado, preguntado por los periodistas, que no le gustaría que le tocara a él ni a ningún amigo suyo a la juez Alaya como instructora de un asunto, la juez que se ha encargado de la investigación de los ERE. "Pero así son las cosas en un Estado de Derecho, que es perfectible", ha agregado.

Bono ha reiterado su afecto por Griñán, expresidente del PSOE, condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación. "Tiene mi afecto personal, si cabe hoy más que ayer y sigo poniendo la mano por Pepe Griñán en el sentido de que creo firmemente que no se ha llevado ni un euro a su casa. Tendrían que demostrarme lo contrario", ha insistido.