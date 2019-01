José Bono, sobre el espionaje de Villarejo para el BBVA: "O se investiga y se toma una decisión digna o hay que cerrar el banco"

El exministro de Defensa José Bono ha asegurado que "o se investiga y el BBVA toma una decisión digna o hay que cerrar ese banco", refiriéndose a la investigación que está realizando la entidad financiera respecto a la presunta vinculación de su expresidente, Francisco González, con el espionaje que el excomisario Villarejo efectuó sobre miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Lo que ha ocurrido en este país es gravísimo y algún día nos abochornaremos si dejamos pasar por alto que un banco como el BBVA haya pagado a este individuo para espiar al Gobierno y al jefe del Estado para beneficiar a esa empresa", ha dicho Bono en una entrevista en laSexta noche.

El exministro, miembro del Gobierno que sufrió el espionaje, defiende que eliminar la presidencia honorífica de Francisco González en el banco quizás "no es suficiente" porque "la gravedad es enorme". "Esto no se puede pagar con dinero", ha dicho, en referencia a las retribuciones que dejaría de percibir González si pierde su puesto.

Preguntado por si teme que se publiquen escuchas en las que conversa con Villarejo, el exminsitro se ha mostrado tranquilo: "Como no robo ni mato, me trae al fresco que este sinvergüenza me haya podido gravar. Nunca he tenido reuniones con él".