José Guirao: La sonrisa de Alborch era el abrazo de una mujer trabajadora

El ministro de Cultura, José Guirao, ha acudido hoy a Valencia para despedir a Carmen Alborch, una persona de la que ha destacado su "generosidad", su carácter "conciliador" y su faceta de "trabajadora infatigable", así como su sonrisa, que para él "era un abrazo".

Guirao ha acudido hoy al tanatorio municipal de Valencia para expresar sus condolencias a amigos y familiares de la exministra socialista, a la que tuvo como "jefa y amiga" entre 1993 y 1996, cuando Alborch ocupó el ministerio de Cultura.

"El mejor legado de Carmen es haber sabido estar en la política de una forma que desafortunadamente no se practica. Se habla mucho de su sonrisa, era como un abrazo. Aunque no pensemos lo mismo, podemos hablar. Era conciliadora, sabía escuchar y entender a quien tuviese enfrente, aunque no compartiese sus ideas".

"Era una trabajadora infatigable, siempre buscaba el entendimiento, la empatía para construir algo, y tenía algo que no se encuentra mucho ni en la política ni fuera, que es la generosidad. Si tuviese que decir una palabra sería esa: generosidad", ha insistido el ministro, visiblemente emocionado.

"Nos conocemos desde que ella dirigía el IVAM. Yo estaba en la Junta de Andalucía, hicimos algún proyecto juntos, son de esas amistades que surgen desde el primer día. Te conoces, te cae bien y es como si la conocieses de toda la vida. Cuando fue ministra en 1993 me llamó para formar parte de su equipo, primero como director general de Bellas Artes, después como director del Reina Sofía", ha recordado Guirao.

"Trabajar con ella era una delicia, era seria, incansable, pero al mismo tiempo entendía tus carencias y fallos, no era una persona con la que sintieras miedo de equivocarte, porque sabías que ella lo entendía y buscaba la manera de arreglarlo. Fue mi jefa, pero era mi amiga y esa amistad ha durado hasta el último momento", ha concluido el ministro, que no ha podido continuar por la emoción.

Según ha informado fuentes del Ministerio de Cultura, Guirao se quedará en Valencia hasta esta tarde, cuando está previsto el funeral y la posterior incineración de los restos de Carmen Alborch.