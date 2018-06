José Luis Ábalos no descarta una posible unificación de los ministerios de Justicia e Interior

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, no ha descartado una posible unificación de los ministerios de Justicia e Interior. "No te lo puedo asegurar", ha contestado Ábalos este martes en una entrevista en TVE. Lo que sí ha descartado es que él ocuparía ese cargo, que se ha desmarcado como ministro de Interior.

Ábalos ha declarado que "es compatible ser ministro con la secretaría de administración" del partido. El número tres de los socialistas ha asegurado que "el ministro de Economía ya está decidido", aunque dice desconocerlo, y ha celebrado la designación de Josep Borrell como ministro de Exteriores. "Es un hombre con mucha experiencia, está claro su compromiso con el socialismo", ha dicho Ábalos.

Sobre el compromiso de Pedro Sánchez de convocar elecciones antes de agotar la legislatura, el secretario de organización ha señalado que "no es urgente", que "es muy pronto" y todavía no hay fecha. "Elecciones anticipadas solo las quería un grupo que no representa ni al 10%", ha dicho en referencia a Ciudadanos. "El PP no quería, las podría haber provocado", ha señalado Ábalos, "la resolución de la moción de censura fue decisión del señor Rajoy".

También ha hecho referencia al 155, del que ha declarado que defendieron "por lealtad y respeto". "Lo mismo con los presupuestos, o estos o ninguno", ha añadido sobre los PGE sacados adelante por el PP y con los que gobernarán. "Por la necesidad del país, no me cuesta defender estos presupuestos", ha dicho el número tres de los socialistas.