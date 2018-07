José Luis Ayllón es optimista con llegar al congreso del PP con una candidatura única

El director de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, ha asegurado que es "muy optimista", con llegar al congreso en el que el PP elegirá al sucesor de Mariano Rajoy con una candidatura única, y que su candidata también lo es.

"Nosotros, por nuestra parte, no vamos a parar de tener gestos hacia las personas de nuestro partido y también hacia la candidatura de Pablo Casado", ha afirmado en una atención a los medios este miércoles tras reunirse con militantes, al ser preguntado por si ve posible una lista de unidad.

Ha asegurado que no temen ir en dos candidaturas, pero creen que "es muchísimo mejor trasladar a la opinión pública del país que el PP está unido, más unido que nunca", porque así se defiende mejor la unidad de España, que no estando en sintonía, ha afirmado, por lo que seguirán intentando la lista de unidad hasta el último momento.

Ha observado que son los últimos días de un proceso que ha calificado de largo pero muy interesante, y que después de hablar con muchos afiliados en todo el Estado, y este miércoles en Barcelona, tiene una sensación "muy positiva".

"Las cosas van muy bien, vamos a ganar claramente ese congreso el día 21, y a partir del 22 vamos a poner a todo el PP a trabajar en toda España" para conseguir recuperar poder territorial en las diversas elecciones de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Sobre informaciones sobre unas supuestas listas con candidatos 'presionables', ha dicho que tiene "la sensación de que algunos están demasiado nerviosos estos días, y están trasladando cosas que no son verdad", y ha observado que es cierto que ha hablado con muchos compromisarios.

"Lo único que he pedido a todo el mundo es, primero, explicar por qué creo que es mejor Soraya Sáenz de Santamaría que Pablo Casado para dirigir el PP", y que hagan lo que hagan el día 21, trabajen juntos al día siguiente.

SOBRE CATALUÑA

Al ser preguntado por discrepancias que han tenido lugar este miércoles entre JxCat y ERC, ha asegurado que ya quedó demostrado que no era cierto que hablaran en nombre de todos los catalanes: "Pero ahora sabemos además, que no solo es que toda Cataluña no piense una cosa, sino que ni siquiera hay unidad entre los independentista".

Les ha acusado de hacer un engaño "masivo" a la sociedad catalana, por lo que deberían pedir perdón a los ciudadanos, rendirse y dejar sus objetivos, y ha opinado que las fuerzas independentistas solo saben funcionar con presión política permanente y la mentira para lograr sus metas.