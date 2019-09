José María Álvarez (UGT): No hay ninguna razón política para no tener gobierno

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha afirmado hoy que no existe "ninguna razón política" para que España no conforme gobierno y ha abogado por un acuerdo entre PSOE y Podemos porque otro pacto sería "un fraude" a la Constitución y a los ciudadanos.

En una rueda de prensa, José María Álvarez ha puesto de manifiesto que lo que quiere la central sindical "es que la mayoría que se ha votado se refleje en un programa de Gobierno porque todo lo que no sea un programa que sea responsable con los votados mayoritariamente por los ciudadanos es un fraude".

En su opinión, "no hay razón política" que justifique la ausencia de Gobierno y ha dicho que "ahora que hay un Parlamento con una mayoría de izquierdas que quiere revertir los recortes que se hicieron la crisis es una oportunidad que no se debe de perder".

Por ello, ha dejado claro que vive con "gran preocupación" lo que ocurrirá en estos días ya que "no queremos ir a elecciones pero no por el resultado de unos nuevos comicios sino porque no hay ninguna razón más allá de la falta de acuerdo que nos lleve a un nuevo proceso electoral".

José María Álvarez ha comentado que España está en un "momento especial porque no es una Legislatura cualquiera después de muchos años donde se han perdido derechos y libertades, por lo que hay que reflexionar para que los partidos de la mayoría de progreso hagan que esta Legislatura eche a andar".

El dirigente ugetista también ha aludido a la situación general de otros países para justificar este acuerdo. "La situación internacional obliga a España a tener un gobierno operativo y en plena forma porque el Brexit puede tener consecuencias bastante difíciles de preveer hoy, la UE no vive los mejores momentos y hay razones suficientes para que hubiera un acuerdo de investidura".

Por otro lado, ha argumentado que en España "se crea muchísima riqueza pero no se reparte y no se puede esperar más, pero todavía estamos a tiempo y sería bueno que Podemos y PSOE hagan ese esfuerzo para constituir el Gobierno".

José María Álvarez ha lamentado los retrocesos experimentados en el ámbito laboral. "Hay que derogar las reformas laborales porque con esas reformas no se puede abordar el futuro. Estamos cargados de razones para constituir un gobierno con responsabilidad y llevar adelante un pacto".

Tras destacar que ahora mismo "no hay razón para aplicar el 155 en ninguna comunidad autónoma", ha añadido que "lo que queremos los españoles es que la mayoría que se ha votado se refleje en un programa de Gobierno".

José María Álvarez, así como otros miembros de su Ejecutiva Confederal, se encuentran en Ceuta desde ayer y participaron en los actos programados por UGT con motivo del 130 aniversario de los ugetistas, que incluye exposiciones, homenajes y conferencias.