Jové (ERC) asegura que ERC y JxCat consensuarán la fecha de las elecciones catalanas

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament y presidente del Consell Nacional del partido, Josep Maria Jové, ha asegurado que el Govern de coalición --de ERC y JxCat-- consensuará la fecha de las elecciones catalanas: "Esta decisión la tomaremos conjuntamente. Estamos en conversaciones".

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Jové no ha dudado que la fecha se decidirá conjuntamente, y ha afirmado que "un Govern de coalición tienen estas cosas, que las decisiones de esta trascendencia, con independencia de quien tenga la última palabra, se toman de manera consensuada".

Sobre si el 1 de octubre sería una buena fecha para estos comicios, Jové ha sostenido que lo decidirán con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha añadido que "la democracia no tiene fecha fijada y todas las fechas son buenas".

MESA DE DIÁLOGO

Jové ha pedido desligar las elecciones de la mesa de diálogo con Cataluña, que considera un "instrumento interesante para resolver el conflicto político" catalán y ha reiterado que se debe separar la negociación de la competencia electoral.

Ha apuntado que aún no saben la fecha para retomar esta mesa y que están en conversaciones "discretas" con el Gobierno, tras lo que ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en sede parlamentaria que se retomaría en julio y que en ERC no tienen indicios que les hagan dudar de su palabra, ha dicho textualmente.

Ha opinado que de este nuevo encuentro "debería salir alguna cosa", ha destacado que la agenda independentista sigue siendo la misma: defensa del derecho a la autodeterminación y de la amnistía para los presos independentistas.

"Somos escépticos, sabemos que la resolución a este conflicto no será rápida y esta mesa no será la definitiva", ha reconocido Jové, que ha celebrado que haya un Gobierno central que haya reconocido que hay un conflicto político y que la única solución es la política.

El portavoz adjunto de ERC ha añadido que están "a la espera de la propuesta del Estado" para resolver este conflicto y ver si hay voluntad de hacerlo, tras lo que ha subrayado que no renunciarán nunca al derecho a la autodeterminación.

Preguntado por las declaraciones del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que acusaba al presidente del Gobierno de especular con el diálogo para dividir al independentismo, Jové ha respondido: "Que haya esta tentación por parte del Gobierno del Estado no lo niego. Que ellos tengan ese objetivo, si realmente fuese así, creo que no lo conseguirán".

Ha asegurado que el independentismo tiene sus diferencias y que generar división "puede ser la voluntad de una parte o de algunos miembros del Gobierno", pero ha reiterado que no lo lograrán.

PROCESAMIENTO DEL TSJC Y LA FIANZA

En marzo de este año, Jové, junto con el también diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, declararon en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les procesó por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del 1-O en 2017.

Aunque en un primer momento se les impuso una fianza de 4,5 millones de euros --2,8 para Jové y 1,6 para Salvadó--, tras un recurso se redujo el importe a los 1.634.785,49 euros porque ya depositaron 2,8 millones en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas.

Jové ha explicado que aún faltan "más de 200.000 euros" para poder pagar la fianza, que deberán entregar este jueves, ha agradecido la solidaridad de la sociedad catalana y ha confiado en que conseguirán el dinero aunque la situación sea complicada, por la crisis económica derivada del coronavirus.

Ha criticado que es una fianza "confiscatoria" y ha explicado que si no la entregan deberán responder con sus propiedades y sueldos, que serán embargados.

MOVILIZACIÓN EN LA CALLE

El republicano ha llamado a la movilización en la calle y ha avanzado que "próximamente habrá propuestas de movilizaciones" por parte del independentismo, además de anunciar la estrategia común de las diferentes fuerzas que lo componen.

"Lo haremos público cuando tengamos la estrategia cerrada. No dudo que en breve tendremos esta respuesta. Deje que sigamos hablando con discreción", ha afirmado al ser preguntado por cuándo se conocerá esa hoja de ruta.

DECRETO DE NUEVA NORMALIDAD

Jové ha explicado que ERC está en el 'no' al decreto del Gobierno de la nueva normalidad porque consideran que "las conversaciones con la Generalitat no han existido" de la manera que ellos entienden, y ha asegurado que su voto dependerá de los intereses del país y no partidistas.

"Están jugando con geometría variable, pero les comportará problemas", ha advertido Jové al Gobierno sobre los pactos con Cs y con las fuerzas que apoyaron la investidura y ha avisado de que sus propuestas para salir de la crisis son muy diferentes de las de la formación naranja.