Juan Carlos Quer califica de "brillante" la exposición de abogado y el fiscal

Juan Carlos Quer, el padre de la joven Diana Quer, ha calificado de "brillante" la exposición de su abogado, Ricardo Pérez Lama, y del fiscal en la vista de apelación celebrada este martes contra la sentencia que condenó a prisión permanente revisable a José Enrique Abuín Gey, alias "El Chicle".

En declaraciones a los periodistas a la salida del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Juan Carlos Quer ha felicitado "la intervención de la Fiscalía" y de su representante, "que han hecho una exposición brillante, que ha atacado uno y cada uno de los aspectos que había puesto en cuestión la abogada del señor Abuín".

Preguntado por la exposición de la letrada de Abuín Gey, ha preferido no hablar de ella: "No la voy a calificar, no me corresponde a mí"; tampoco ha querido valorar el turno de palabra del condenado para defenderse.

"Quiero ser respetuoso con el tribunal", ha insistido Quer, que ha indicado que "les compete a ellos ya tomar la decisión", aunque espera -ha sostenido- que "se haga justicia".

Además, ha dado las gracias "con el corazón" a "todo el pueblo gallego por su cariño" hacia su familia, hacia su hija Diana y "por su solidaridad".