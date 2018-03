Juan Carlos I, homenajeado por el mundo del toro: "Tendréis todo mi apoyo"

El mundo de la lidia ha homenajeado hoy al Rey Juan Carlos con la concesión del premio "Embajador universal de la tauromaquia", en un acto en el que ha garantizado a toreros, ganaderos y empresarios que siempre tendrán su apoyo.

El homenaje a don Juan Carlos ha tenido lugar en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid con motivo de la gala de presentación de los carteles de la próxima Feria de San Isidro, que tendrá lugar del 8 de mayo al 10 de junio.

Acompañado por la infanta Elena, también gran aficionada a los toros, el Rey, que el pasado 5 de enero cumplió 80 años, ha prometido que seguirá respaldando "una tradición tan española" como la lidia.

"Sabéis bien que podréis contar con todo mi apoyo, también con el de mi hija doña Elena y sus hijos (Felipe Juan Froilán y Victoria Federica)", ha asegurado Juan Carlos I ante la ovación de los asistentes.

"Pronto, si el tiempo no lo impide y con el permiso de la autoridad, nos veremos otra vez aquí para disfrutar de la fiesta, por lo que ya, con la feria en capilla, nada más me queda deciros que ¡suerte y al toro!", ha añadido.

La gala ha contado con la participación de numerosas figuras del toreo, entre ellos, Enrique Ponce, Sebastián Castella, Julián López "El Juli", Andrés Roca Rey y José María Manzanares, así como diversos ganaderos y apoderados.

También han estado el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y los empresarios que gestionan la plaza de Las Ventas, Simón Casas y Rafael García.

Tras confesar su "emoción" por recibir el premio, don Juan Carlos ha ensalzado los valores que representa la tauromaquia, "una realidad presente" en España y en varios países iberoamericanos que "ha influido enormemente en todas las disciplinas artísticas".

"Es tal la fuerza estética de la tauromaquia que ha dejado huella, incluso, en otras muchas manifestaciones sociales o culturales donde la fiesta de los toros no siempre ha estado presente. No cabe duda de que los toros no dejan a nadie indiferente", ha remarcado.

Don Juan Carlos ha comentado que siempre que va a Las Ventas, le viene el recuerdo de su madre, María de las Mercedes, quien le transmitió la afición.

El anterior jefe del Estado ha entrado en la plaza por la puerta grande del brazo de su hija tras fotografiarse con algunos de los diestros y con las autoridades.

En la feria de San Isidro del pasado año, don Juan Carlos estuvo en varias corridas en la primera fila del graderío.

A su juicio, el festejo madrileño, que se celebra desde 1947, es "punto de referencia para la tauromaquia contemporánea" y coso "obligado para todos" al ser donde se consagran los toreros.

El homenaje a Juan Carlos I del mundo del toro es el tercero que recibe esta semana, después del brindado por las Reales Academias y por las víctimas del terrorismo.

En la gala se han entregado también por primera vez los premios "Las Ventas" a Enrique Ponce (Figura de la Temporada 2017); "El Juli" (Trayectoria Taurina); Gonzalo Caballero (Solidaridad y Tauromaquia), la rejoneadora francesa Léa Vicens (Mujer y Tauromaquia) y Victorino Martín (Ganadería más relevante),

Ponce ha agradecido a don Juan Carlos y a la infanta Elena "no solo su afición por los toros, sino su implicación" en el respaldo a una fiesta "única e irrepetible".

Simón Casas se ha unido a las palabras de reconocimiento al Rey: "Su afición es un ejemplo para todos nosotros. Ésta es su casa. El público de Madrid le espera y siempre le agradece su presencia casi paterna".

"Va a los toros como vamos todos, por afición, por convicción y por los valores que transmite el arte de la tauromaquia", ha añadido el empresario francés.