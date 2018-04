Juan María Atutxa cree que el comunicado es "un pasito adelante", pero no cree que ETA tenga voluntad de disculparse

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Atutxa ha indicado que "nadie, ni ellos si quiera se hubiesen imaginado que nunca jamás pudiesen decir" que "sienten de veras" el daño causado, algo que, a su juicio, es "tan sencillo".

El exconsejero de Interior, tras afirmar que es "una más de aliño", ha indicado que la entrada en el mundo de ETA y su estaba bien "marcada", pero la salida era "complicada". "Si alguien salía, alguien esperaba, por lo menos, para poner la zancadilla y para que se volviera al laberinto", ha dicho. A su juicio, esa es la "situación penosa que está atravesando esta gente que no sabe cómo salir de este laberinto".

"Y están haciendo una y otra de aliño y algunos, entre los que me incluyo, no creemos absolutamente nada", ha añadido. Por ello, ha indicado que no se cree la "sinceridad" de ETA, aunque "sí creo lo que se dice y lo que se escribe". "No me creo que haya una voluntad de pedir disculpas, cuando menos, de reconocer la barbaridad del camino que adoptaron", ha añadido.

Atutxa ha pedido a ETA que presente "una cuenta de resultados" sobre lo que han conseguido y el daño que han causado en la sociedad, incluso en sus propias filas. En su opinión, sólo se ha logrado "dolor, sufrimiento, lagrimas y destruir familias". "Preséntese a cara descubierta, sin la capucha, y diga qué ha conseguido a cambio de tanto sufrimiento, incluso el propio", ha manifestado

A su juicio, ha considera una "barbaridad" que ETA distinga entre víctimas que pudieron tener alguna responsabilidad en el conflicto y otras personas. "Quiénes son estos para determinar qué vida mereció ser respetada y cuál no. Sigue el disparate, sigue la intención del aliño porque en este momento han visto que no hay otra salida que cerrar la persiana", ha asegurado.