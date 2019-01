Juan Marín (Cs): "A mí no me vincula el acuerdo entre el PP y Vox"

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado hoy que el acuerdo firmado entre el PP y Vox para la investidura del presidente popular, Juanma Moreno, no le "vincula", y que lo que le preocupa "es lo que se aprueba en el Parlamento, y no dos fuerzas políticas entre ellas".

En una entrevista en la Cadena Ser Marín ha subrayado que su partido "está en un compromiso solo y exclusivamente con el PP", tras el acuerdo de gobierno con 90 medidas firmado entre ambos "con una estructura de gobierno que es la que se va a llevar a cabo".

"A mí no me vincula un acuerdo entre dos grupos parlamentarios, igual que tampoco me vincularía si fuera entre el PSOE y Adelante Andalucía", ha dicho el líder regional de Ciudadanos, que ha recordado que él no ha firmado el acuerdo entre el PP y Vox.

Ha mantenido que estos dos partidos "están legitimados, porque así lo decidieron los andaluces el 2 de diciembre, para poner en marcha iniciativas en el Parlamento de Andalucía", algo para lo que "tendrán que buscar apoyos".

Marín, próximo vicepresidente de la Junta, ha explicado que la negociación para formar gobierno "ha sido muy compleja y sigue siéndolo", ya que a lo largo de esta jornada se seguirán "ultimando los detalles" sobre la estructura del futuro Ejecutivo con el PP.