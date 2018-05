Juan Rosell (CEOE), sobre 'La Manada': "Hay leyes que podrían desaparecer y faltan otras que tengamos ganas de cumplir"

Así lo ha indicado Rosell en València, antes de participar en la asamblea de la CEV que ha reelegido a Salvador Navarro como su presidente, al ser preguntado por la sentencia contra 'La Manada'.

Rosell ha manifestado su respeto al poder judicial porque es "uno de los pilares de la democracia y tiene que hacer y que decidir en su momento". "Es muy garantista y ha habido una sentencia con dos a favor y uno distinto y eso ahora va a pasar por las distintas escalas y la Justicia decidirá", ha señalado.

"¿Tenemos que cambiar las leyes?" se ha preguntado para indicar que la sociedad y los problemas son "cambiantes" y "cosas que antes no se ponían en valor y no se les daba suficiente importancia ahora son tremendamente decisivas". Por ello, ha indicado: "No tengamos miedo de cambiar las cosas, pero hagámoslo no como causa-efecto, sino porque tienen que cambiar y nosotros pensamos de forma distinta".

A su juicio, no hay que tener "miedo", pero sí "un poco de prisa cuando los problemas son acuciantes". Ha señalado que en España en este momento hay unas 160.000 leyes, de las cuales "muchas de ellas no hacen falta y podrían desaparecer", mientras que "quizás hacen falta otras que todos entendamos, comprendamos y tengamos ganas de cumplir porque son leyes justas".