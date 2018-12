Juanma Moreno no ve "dificultades" para gobernar con el apoyo de Ciudadanos y Vox tras hablar con Marín

El candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha iniciado ya los contactos para intentar gobernar la comunidad con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Por el momento, el líder de los populares andaluces ya ha hablado con el candidato de la formación naranja, Juan Marín, con el que espera tener una relación "fluida" en las próximas semanas. Tras constatar puntos de entendimiento, Moreno ha asegurado que no ve "dificultades" para lograr su investidura con los votos de la extrema derecha y Ciudadanos.

Con estas palabras se ha expresado el presidente del PP andaluz a la entrada de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ha tenido lugar en la sede de la calle Génova de Madrid y que está siendo presidida por el líder nacional del partido, Pablo Casado. Respecto a su conversación con Marín, que tuvo lugar anoche, Moreno ha asegurado que espera "que en los próximos" la relación sea más estrecha. "Ya tenemos una relación cordial el señor Marín y yo desde hace tiempo y tenemos proyectos similares en materia programática", ha dicho.

Moreno ha recordado que el PP presentó las elecciones andaluzas como "un gran referéndum entre continuidad y cambio". "Tenemos un mandato de la sociedad andaluza", ha sostenido. Además, ha dejado claro que quien debe liderar ese cambio es el PP: "Los andaluces nos han otorgado esa responsabilidad y nosotros estamos dispuestos a tener esa transición hacia el cambio en Andalucía".

A las puertas de Génova también han hecho declaraciones otros barones autonómicos como el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Él ha destacado que "hay un descalabro histórico del PSOE en Andalucía" que tiene una "relación directísima con la decisión de Pedro Sánchez de ir contra la democracia y los resultados electorales y de estar ocupando Moncloa siendo el primer presidente que ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado".

Feijóo ha considerado que "Moreno ha demostrado que tiene determinación, no se ha arrugado, ha seguido trabajando y a pesar de los sondeos ha dado la cara y eso le puede convertir en presidente de la comunidad". "Los andaluces se merecen un gobierno, lo han votado en las urnas y le han dicho a los socialistas que no quieren que siga gobernando y hay una oportunidad clarísima para que haya un gobierno distinto al que ha habido desde que éramos pequeños", ha insistido.

Respecto a la irrupción de Vox, Feijóo ha dicho que es la consecuencia de que el PSOE haya pactado "con los independentistas". "Es un producto de un Gobierno de españa que estás sometido a lo que digan los independentistas catalanes y a Bildu", ha añadido el presidente gallego, que ha insistido en que "Vox es un producto de este disparate que hemos hecho ahora con la moción de censura. Es un producto básicamente de la izquierda".

Feijóo no teme el ascenso de la extrema derecha. "Lo que me da miedo es que no tengamos Gobierno en Andalucía porque ya no lo tenemos en Catalunya y con la inestabilidad en el Gobierno de España yo creo que los ciudadanos españoles si no confían en la democracia pueden votar cualquier cosa", ha zanjado.