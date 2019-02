Juanma Moreno no teme al populismo y aboga por incorporarlo a las instituciones y debatir con "ideas"

De igual modo, ha hablado de otras fórmulas para neutralizarlo, como es la incorporación a las propias instituciones, ya que "cuando tienen que asumir responsabilidades concretas queda muy claro cuál es su posición y queda evidente ante la sociedad que una cosa son las palabras y otra, los hechos", lo que también "ayuda a desnudarlos".

"He escuchado muchas frases populistas en ambos espectros y cuando arañas un poco y le preguntas al dirigente político en las distancias cortas cómo lo vas a hacer o las políticas que pondrá en marcha no es capaz de responderte", ha explicado, por lo que ha dicho que hay que actuar con el populismo "desde la racionalidad y sobre todo desde el propio debate".

Por ello, ha destacado la importancia de "no tenerle miedo al populismo", ya que "hay que combatirlo desde las ideas, desde la razón y desde el debate", ha explicado, para así, ha continuado, "ir desnudándolo poco a poco".

Asimismo, ha indicado que con el populismo se está ante una situación "más coyuntural que estructural", que "con el paso del tiempo se irá desvaneciendo", siendo el problema saber "qué nos dejará detrás".

Moreno, junto con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, ha participado en Málaga en un 'Diálogo Ciudadano', que ha contado con unas palabras iniciales del alcalde, Francisco de la Torre.

El presidente de la Junta andaluza ha reconocido que en la UE hay retos por delante, como son, además de la aparición de populismos, la migración o el propio 'brexit' y a los que, a juicio de Moreno, "nos tenemos que enfrentar".

Según Moreno, Europa necesita "tener una posición más sólida en el mundo". "Europa necesita fortalecerse", ha añadido, insistiendo en que ha aparecido un enemigo externo e interno de la Unión Europea. "Tenemos que fortalecernos pero para ello tenemos que prevenirnos de esos populismos que han llevado a una fractura de la UE".

"VALORES COMUNES"

Jyrki Katainen, al respecto, ha dicho que Europa "tiene que ser fuerte" política y económicamente. Asimismo, ha hablado de los desafíos internos de los países europeos, como la libertad de expresión, de la sociedad civil y la de prensa "que se está cuestionando en algunos países". "Toda la Europa se ha construido sobre los valores liberal demócratas y, de repente, ahora, muchos de los líderes están socavando el Estado de derecho", ha lamentado.

"No habrá una Europa integrada si no tenemos valores comunes y de respeto a lo que hacemos", ha advertido. Además, ha destacado que el populismo "puede contrarrestarse sobre todo a nivel local".

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo andaluz ha dicho que "el camino avanzado por la UE es un camino que ha generado bienestar, progreso y que regiones ultraperiféricas o periféricas como es Andalucía hayan tenido la oportunidad de tener inversiones, fondos y ayudas para avanzar en progreso y converger con los países más prósperos".

FONDOS

Cuestionados por las ayudas recibidas por Andalucía de Europa que no se han traducido, entre otros, en bajar la tasa de paro, Moreno ha recordado que la región es "objetivo uno desde hace muchos años y me gustaría dejar de serlo, pero no porque el ratio de la UE sea más exigente y nos retire los fondos; sino porque el nivel de prosperidad se haya conseguido", ha dicho.

Según cálculos de Moreno, más de 80.000 millones de euros han llegado a Andalucía procedentes de fondos europeos, "siendo evidente que, quizá, no se haya utilizado de la manera más eficiente para que Andalucía hubiese convergido con las regiones más prósperas".

"A día de hoy, tristemente, la región estamos peor que hace 36 años en términos de convergencia con otras regiones", por lo que "no hemos sido capaces de aprovechar las oportunidades al 100 por ciento que nos ha ofrecido la UE". También a juicio de Moreno, "no hemos tenido un Gobierno suficientemente eficiente en términos de ejecución y estrategia en cuanto a estos fondos para producir cambios en el sistema productivo".

Frente a ello, ha explicado el nuevo Ejecutivo andaluz quiere ser "eficiente con esos fondos", apostando por "desatascar gran parte de las políticas activas de empleo".

En este sentido, ha dicho que "nosotros vamos a reactivarlo y creo que a lo largo de este curso político vamos a poner esas políticas activas de empleo con cierta normalidad". También ha apostado por atraer la riqueza y las inversiones y para ello "hay que hacer una revolución reformista que nos permita ser lo suficientemente atractivo", como es, en primer lugar, una bajada de la presión fiscal, también "quitar leyes y dispersión normativa" y recuperar la marca Andalucía, que "es un marca fundamental y con poderío".

MEDIO AMBIENTE

Durante el acto, también se han abordado los retos medioambientales. En este punto, Jyrki Katainen se ha centrado en la economía circular y ha recordado que el 90 por ciento de los plásticos que se utilizan se tiran, por lo que no tiene sentido. Así, ha recordado que en 2050 habrás más plásticos en los océanos que peces, lo que ha calificado de problema, aludiendo, asimismo, a la legislación.

Al respecto, Moreno ha afirmado que la UE tiene que ser "pionera" en el mundo en desarrollar directivas para proteger el entorno natural. "La clave es cómo hacemos para proteger nuestro entorno natural y medio ambiente sin limitar la capacidad de competitividad económica", ha señalado.

Ha asegurado que la economía circular es uno de los mayores retos que hay por delante y de "cómo conseguir que lo que es un problema se convierta en una oportunidad". "La economía circular no es solo una necesidad, fruto de la sociedad actual, sino que también es una demanda", ha defendido, señalado que también es "una respuesta coherente e inteligente a esos objetivos". En concreto, en Andalucía, ha sostenido, se impulsará "esa capacidad que tiene nuestra economía de transformar, mejorar y convertir una amenaza en un activo".

Sobre la revolución tecnológica, que según Moreno "está cambiando nuestra vida", ha señalado que está generando "nuevos retos y conflictos", por lo que hay que darle respuesta.

Ha afirmado, al respecto, que la UE tiene "la difícil labor" de implantar medidas correctoras, no sólo en el campo legislativo, también de permitir que los estados miembros "nos adaptemos a lo que va a ser una revolución que va a llegar ya, que la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina", y de la que ha dicho tener la impresión de que "no estamos suficientemente preparados ni social, ni cultural, ni económicamente"

ACERCAR LA UE A LOS CIUDADANOS

Por otro lado, el presidente de la Junta ha incidido en el trabajo "efectivo y positivo" que realiza el vicepresidente de la Comisión Europea como es el "acercar las instituciones europeas al conjunto de los ciudadanos", ha dicho.

De igual modo, ha destacado que en Andalucía, como parte de España, "nos sentimos profundamente europeos y vinculados a un proyecto común y compartido". "La UE es un proyecto de éxito", ha defendido, abogando por "velar y trabajar para que ese gran proyecto de éxito siga teniendo vigencia, creciendo y mejorando".

En iguales términos se ha referido el alcalde de Málaga, que ha agradecido la celebración del acto en Málaga, y durante su intervención ha apostado por que "cuando más Europa exista mejor para todos, pero siempre con inclusión social y que sepan sacar partido de todas las potencialidades".