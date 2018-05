Jueces y fiscales dan tres semanas de tregua a Justicia tras la huelga

Las asociaciones de jueces y de fiscales han acordado hoy dar alrededor de tres semanas de tregua al Ministerio de Justicia para analizar si cumple sus promesas, antes de decidir si continúan con sus movilizaciones y paros en favor de mejoras laborales y más independencia.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy con representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales que la pasada semana convocaron una huelga inédita en ambas carreras y ha confirmado que el próximo 13 de junio se convocara la mesa de retribuciones.

Previsiblemente al día siguiente se darán cita las asociaciones para estudiar si hay respuesta a las distintas propuestas del sector -desde mejoras salariales a reformas en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial- o se convocan nuevos paros.

Catalá ha garantizado antes del encuentro que su departamento ha tomado "buena nota" de la huelga y quiere "construir consensos a través del diálogo".

Tras la reunión, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, Manuel Almenar, ha confiado en que no sean necesarias nuevas huelgas al constatar "un cambio de actitud" en el Ministerio, aunque estarán "vigilantes".

"Hemos visto pasos concretos y hay que ver si se materializan en resultados", ha señalado Almenar, que ha destacado la promesa de Justicia de desbloquear una serie de leyes que podrían dar respuesta a varias de sus reivindicaciones

Menos optimista se ha mostrado el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, quien ha señalado que están "hartos de promesas": "Vamos a darles unos días, pero la idea es que las movilizaciones no se van a desconvocar".

Desde el Foro Judicial Independiente, su portavoz, Concepción Rodríguez González del Real, ha recalcado que no suspenderán las protestas mientras no se atienda su "principal reivindicación": que los doce vocales de procedencia judicial en el CGPJ sean elegidos por jueces y magistrados y no por el Parlamento.

Tras asegurar que es la única forma que en España exista separación de poderes, ha destacado que Ciudadanos va a presentar una iniciativa en el Congreso con ese objetivo.

Las asociaciones son conscientes de que el clima político, con una moción de censura, puede paralizar los proyectos en marcha, temor que les ha trasladado Catalá.

En un discurso en el Foro Cinco Días, el ministro ha advertido a los partidos de que la Justicia no puede vivir pendiente de "cálculos electorales o demoscópicos de corto plazo".

"Somos conscientes de las reformas que necesita la Justicia, muchas de ellas con carácter urgente, y confió en que podamos abordarlo en el corto plazo", ha señalado.

El ministro ha insistido en que los presupuestos aprobado la pasada semana incluyen medidas que permitirán atender "algunas" de las reivindicaciones en materia retributiva y ha confiado en que en pocas semanas se apruebe la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.

Entre los proyectos de futuro, ha destacado el sistema de colegiación de la primera instancia o la reforma de la ley del proceso penal, al tiempo que ha confiado en tener listos para después el verano la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Esas leyes, ha recalcado, recogerán parte de las reivindicaciones de jueces y fiscales, que aspiran, por ejemplo, a suprimir el sistema de plazos para la instrucción y exigen un estatuto orgánico que fortalezca su autonomía.

Para analizar los problemas detectados en la implantación del sistema de comunicaciones judiciales LexNET, ha avanzado también que se constituirán comisiones mixtas de análisis entre el Ministerio, las comunidades, el CGPJ y las asociaciones.

Catalá ha criticado a quienes hablan de la politización de la Justicia, ya que, aunque hay "un camino que recorrer", no conoce a ningún juez que haya denunciado que se ha violentado su independencia al dictar una sentencia o que "ponga su toga al servicio de a política".