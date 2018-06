Juez del Supremo de Panamá mantiene la competencia para procesar a Martinelli

La Corte Suprema de Justicia es y seguirá siendo la competente para procesar al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) por una causa de escuchas ilegales, aunque renuncie efectivamente a ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), afirmó hoy el juez de Garantías del caso.

En una larga argumentación llena citas de artículos legales, el juez de Garantías, Jerónimo Mejía, dijo que en el marco del nuevo sistema penal, la presentación del escrito de acusación, el 9 de octubre de 2015, cuando Martinelli era indudablemente diputado, radicó la competencia "definitiva" del Supremo.

Con la presentación del escrito de acusación por parte del magistrado fiscal, Harry Díaz, en el que pidió hasta 21 años de cárcel para Martinelli, "se determina definitivamente el tribunal ante el cual debe llevarse adelante la fase intermedia", que arrancó la audiencia de este lunes, "y en su caso el juicio", dijo Mejía.

"Y aunque hoy el acusado hubiese dejado de tener la condición de diputado", cosa que no ha ocurrido porque no hay nada que lo acredite, subrayó el magistrado juez de Garantías, "tal hecho sobreviniente, sustentado además en su voluntad, no es permitido ni por el artículo 31 del Código Procesal Penal ni por los 233 y 244 del Código Judicial".

De ahí que "la Corte Suprema de Justicia y este magistrado de Garantías mantienen y no perderán competencia por la alegada renuncia del diputado Martinelli al Parlacen", reiteró.

Mejía además disertó sobre el tema de la competencia en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio panameño, y dijo que la misma "no puede quedar al arbitrio o voluntad de las partes o de una de las partes" involucradas en un proceso.

Martinelli, de 66 años, escuchó gran parte de la alegación de Mejía con los ojos cerrados, con expresión de un hombre visiblemente agotado.

Esta audiencia intermedia o de acusación comenzó pasadas las 18.00 hora local (23.00 GMT) del lunes, nueve horas después de lo programado, dada la negativa de Martinelli de asistir por considerar que el Supremo ya no era competente para ver su caso porque presentó su renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Sobre esa dimisión, Mejía indicó que tras revisar los papeles que le entregó la defensa "todo indica que jurídicamente el señor Martinelli sigue siendo a las 00.03 horas del día de hoy (martes) diputado" de Parlacen, dado que no existía una "declaratoria de vacancia" por parte del organismo regional.

Martinelli, que se dice un "perseguido político", está detenido en la cárcel de mínima seguridad El Renacer desde el pasado 11 de junio cuando llegó extradito de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.

El ex jefe de Estado se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas ya que fue extraditado bajo el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral de 1905.