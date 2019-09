Jueza de causa argentina contra franquismo aplaza declaración de Martín Villa

La jueza argentina María Servini, al frente de la única causa en el mundo en la que se investigan los crímenes del franquismo en España (1939-1975), aplazó a diciembre la comparecencia como imputado del exministro español del Interior Rodolfo Martín Villa, que en un principio se preveía para este lunes.

Según informaron hoy a Efe fuentes jurídicas, la magistrada decidió postergar al 11 de diciembre la declaración en Buenos Aires del exministro para que tenga lugar después de las elecciones generales argentinas del 27 de octubre -con una eventual segunda vuelta el 24 de noviembre-, al ser Servini jueza federal con competencia electoral y para evitar la sobrecarga de trabajo.

El exministro ya había aceptado viajar al país suramericano para comparecer hoy por su supuesta responsabilidad en operativos policiales que dejaron diversos fallecidos durante la transición a la democracia.

"Llevo cuatro años y medio pidiendo que se me tome declaración para poder responder a las acusaciones contra mí", señaló en marzo pasado a Efe Martín Villa, quien afirma que desde que fue imputado en octubre de 2014 no ha querido ampararse en la prescripción de los delitos ni en la Ley de Amnistía porque, sostiene, no ha cometido ningún delito.

Servini, que desde 2010 encabeza los expedientes bajo el principio de justicia universal, investiga no solo los crímenes producidos por el franquismo, sino también en los primeros años de la transición a la democracia, cuando las instituciones franquistas seguían vigentes, hasta que en diciembre de 1978 se aprobó la Constitución.

La jueza realiza su trabajo en la distancia -con la toma de declaraciones en Buenos Aires de familiares de víctimas y de represaliados por el régimen- y con eventuales viajes a España, ya que la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar a los responsables de la dictadura en territorio español.

Cuando finalmente se produzca, la comparecencia de Martín Villa será la primera de un imputado por los delitos de lesa humanidad del franquismo ante la Justicia argentina, que mantiene la causa en fase de instrucción, y a la que se siguen incorporando nuevas denuncias.

Procurador en las Cortes franquistas entre 1964 y 1977 y jefe Nacional del Sindicato Español Universitario entre 1962 y 1964, Martín Villa fue, tras la muerte del dictador, ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), del Interior (1976-1979), de Administración Territorial (1980-1981) y vicepresidente del Gobierno (1981-1982).

El expolítico está en el punto de mira por su presunta responsabilidad en el desalojo policial de una iglesia en el que murieron cinco personas en Vitoria en marzo de 1976 y por actuaciones policiales y de ultraderechistas en 1977 y 1978.