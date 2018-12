Julia Sevilla: Claro que es importante una Constitución en lenguaje inclusivo

La profesora de Derecho Constitucional Julia Sevilla asegura que "claro que es importante" que la Constitución Española se reescriba con lenguaje inclusivo, porque "lo que no se nombra no existe" y porque no se puede ir "en contra del 50 por ciento de la población".

La jurista, que ha recibido esta semana de manos de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la Medalla de la Universitat de València por haber sido precursora de los estudios constitucionalistas con perspectiva de género, afirma en una entrevista con EFE que "no pasa nada" por incluir la perspectiva de género en la carta magna.

"Eso de que en la palabra hombre estamos todas no es verdad", señala Sevilla para replicar, a quienes piensan que se puede caer en un "lenguaje repetitivo", que hay "mucho ingenio por descubrir para introducir términos que son comprensivos de hombres y mujeres", sin necesidad de "duplicar nada".

Quien fuera primera profesora de Derecho Constitucional en la Universidad española, en 1979, admite que "todos los cambios cuestan", pero pide a una institución "tan vetusta" como la Real Academia Española (RAE), que es "lo más antidemocrático que hay en el Estado español", que "mire un poquito hacia afuera".

Lamenta que la RAE admita anglicismos pero no que la Constitución se escriba en femenino, y les recomienda ver la película "Bola de fuego" de 1941, donde unos hombres encargados de escribir una enciclopedia "se dan cuenta de que tienen que salir a la calle a ver cuál es el lenguaje de verdad de la calle para incorporarlo" a su obra.

Sevilla rememora que el relato de la creación humana "no dice que Dios creó al hombre, sino que hombre y mujer los creó", pero desde Grecia hasta la actualidad "ha habido siempre una diferencia entre los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres".

Desde que en 1983 se convirtiera en la primera letrada del Parlamento valenciano -en un momento en que solo había dos letradas en las Cortes Generales y ninguna en las Cámaras autonómicas-, Sevilla afirma que se ha avanzado mucho en la representación femenina en política, "sobre todo por la fuerza de las mujeres".

"Ha habido mártires, ha habido muchas mujeres que, por ser Pepitos Grillo en su propia organización, luego no han estado cuando ha tocado poner mujeres" en las listas, manifiesta la profesora honorífica de la Universitat de València.

Preguntada sobre qué queda por hacer, resalta que "esto nunca se acaba", si bien apunta "una cosa muy importante: que las mujeres no tuvieran que elegir entre su casa y su vida laboral", pues asegura que la mujer, "trabaje donde trabaje, siente la presión de tener que elegir", lo que no le ocurre al hombre.

Sevilla, quien fundó la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana, contribuyó a crear la Red Feminista de Derecho Constitucional y es miembro de la Federación Española del Lobby, indica que "no es fácil para las mujeres conseguir una medalla en la universidad", sobre todo para quienes se dedican a una materia poco reconocida como la suya.

"Es muy importante el lenguaje, es muy importante el reconocimiento y es muy importante estudiar qué dificultades tenemos las mujeres para llegar a un puesto de decisión, para tener un trabajo, para que no nos vean siempre como una persona que tiene su casa a cuestas", destaca la profesora.

Sevilla, quien desde 1982 ha tenido numerosas intervenciones sobre Derecho constitucional y género, y que formó parte de la institución del Síndic de Greuges cuando en España solo había tres mujeres en estas instituciones de defensoría, concluye: "El resultado de la igualdad siempre es positivo, también para las mujeres".