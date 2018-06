Julio Anguita, sobre el Gobierno de Sánchez: "Creo que ha habido un cambio positivo"

El ex coordinador federal de Izquierda Unida Julio Anguita ha valorado este sábado en La Sexta Noche los primeros días de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Anguita cree que "ha habido un cambio positivo" debido principalmente a dos cuestiones concretas. Por un lado, que el presidente tomara posesión de su cargo "sin símbolos religiosos". "Está más de acuerdo con la Constitución, que habla de que España es un Estado aconfesional", ha dicho.

Y, por otro lado, la composición de "un gobierno mayoritario de mujeres; pero de mujeres, además, que tienen una capacidad acreditada y experiencia política", ha apuntado. "Uno ve que son imágenes positivas. Y por tanto lo que tengo es que decirlo y esperar a ver si eso se cumple y cómo va a gobernar, teniendo en cuenta además las dificultades de los apoyos tan heterogéneos que tiene; y también las dificultades internas en el propio PSOE", ha añadido.

Al ser preguntado por si mandaría algún mensaje al nuevo presidente del Gobierno, afirmó que "ninguno". "Por una razón, porque creo que él es ya mayor de edad, sabe lo que tiene que hacer y ha tenido la inteligencia suficiente para hacerse olvidar el 'no es no' y presentarse como alternativa", ha apuntado. Respecto a la moción de censura, Anguita ha afirmado que Sánchez "ha sabido, hasta hoy, administrarla muy bien". "Mañana, no sé", ha comentado.

Por otra parte, respecto a la compra de un chalet por parte de los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero, el ex coordinador federal de Izquierda Unida ha comentado que "fue un error de cálculo", pero ha expresado su solidaridad con ambos "por lo que pasaron".

"Hay un principio general de que todos tenemos derecho, y sobre todo cuando es el dinero de uno, no como los otros, que han robado el dinero de los españoles", ha dicho Anguita. "Pero cuando se es dirigente y se tiene esa visualización de representar hay unas servidumbres tremendas. El máximo dirigente, a veces, tiene limitaciones que los demás no tienen. Es injusto, sí, pero es verdad", ha dicho.

Finalmente, sobre las palabras de Aznar, pronunciadas en la presentación del libro No hay ala oeste en La Moncloa, en las que se ofreció a contribuir para "reconstruir" el "centro-derecha nacional" y afirmó sentirse "muy orgulloso" de sus años de Gobierno, Anguita confesó que le producen "estupefacción". "Yo recuerdo todavía la reunión de las Azores, las armas de destrucción masiva que decían que tenía Saddam Hussein y los muertos que costó aquello", ha sentenciado.