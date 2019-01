Juncker pide a Rumanía que aparque los problemas políticos internos en su presidencia

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, pidió hoy a Rumanía que aparque sus "problemas de política interna" durante los seis meses en los que presidirá el Consejo de la Unión Europea, para centrarse en los múltiples retos por delante, incluido el "brexit".

A las autoridades rumanas "les he dicho que no exporten a la UE los problemas a nivel interno", algo que "no permitiría avanzar y sería nocivo", dijo Juncker en una rueda de prensa, acompañado de la primera ministra rumana, Viorica Dancila.

El presidente del Ejecutivo comunitario aseguró que tanto Dancila como otras autoridades rumanas con las que ha tenido ocasión de hablar en los últimos días "han comprendido bien el mensaje" y han mostrado su determinación de progresar en la agenda europea.

"Si se es presidencia (europea) hay que poner entre paréntesis los problemas de política interior", dijo Juncker, que reiteró su llamamiento a "un consenso" a nivel nacional para afrontar los retos de los próximos meses, que también incluyen las elecciones europeas de mayo y la negociación del próximo periodo presupuestario.

Juncker señaló que ha obtenido garantías de la primera ministra en ese sentido y expresó su "plena confianza" en que Rumanía "dirigirá bien" la UE este semestre.

También subrayó que el programa rumano con vistas a los próximos meses, centrado según la primera ministra rumana en crear una UE "más eficiente y fuerte" y en "garantizar entre los países una mayor cohesión y unidad", casa bien con las prioridades de Bruselas.

El presidente del Ejecutivo comunitario hizo hincapié por otro lado en que Rumanía ya cumple todos los requisitos técnicos para poder entrar en el espacio de libre circulación Schengen y aseguró que durante el próximo semestre hará todo lo posible para vencer las reticencias de los países que bloquean esa adhesión.

Por su parte, Dancila destacó que su país es "plenamente consciente de los retos" y de la "compleja agenda" por delante, que incluye "cambios en el panorama europeo", en referencia a la salida del Reino Unido de la UE, además del debate sobre el futuro de la Unión o las elecciones europeas.

"Estamos decididos a trabajar para lograr un resultado positivo y asegurar la unidad europea para responder a los retos", dijo la primera ministra, que explicó que durante las reuniones entre las autoridades rumanas y el colegio de comisarios se ha hablado entre otros temas del mercado interior, las políticas de inmigración y seguridad y la política de cohesión.