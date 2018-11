Juncker: No podrá haber negociaciones sobre Gibraltar sin el acuerdo de España

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró hoy que la negociación sobre la relación futura entre Gibraltar y la Unión Europea una vez el Reino Unido abandone la UE no podrá producirse sin el acuerdo de España.

"He trabajado mucho en la solución que hemos encontrado con (el presidente de España) Pedro Sánchez. (Me) he asegurado de que no podrá haber negociaciones sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la UE sin el acuerdo de España", dijo Juncker en declaraciones que difundió en la red social Twitter su portavoz, Mina Andreeva.

El máximo responsable del Ejecutivo comunitario concluyó su mensaje, difundido justo al inicio de la cumbre donde los 27 Estados que permanecerán en la UE darán su respaldo político al acuerdo del "brexit" con el Reino Unido, con la etiqueta "Solidaridad con España".

Los Veintisiete también validarán hoy la declaración política sobre la relación futura entre el Reino Unido y la UE, y a continuación la primera ministra británica, Theresa May, deberá conseguir el apoyo de Westminster a los acuerdos logrados entre Londres y Bruselas.