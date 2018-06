Juncker dice no estar preocupado por un veto italiano al acuerdo migratorio

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó hoy no estar preocupado por un hipotético veto de Italia a un acuerdo sobre inmigración en la cumbre europea que se celebra hoy y mañana, después de que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, no descartara esa posibilidad.

"No, no estoy preocupado por un veto, pero estoy preocupado por la situación en la costa de Italia, así que debemos mostrar solidaridad", aseguró el político luxemburgués a su llegada a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho que comienza este jueves en Bruselas.

Conte dijo hoy que su país espera pasar de las muestras de solidaridad de sus socios de la Unión Europea a los "hechos concretos" y advirtió de que sacará "todas las consecuencias debidas", sin descartar el veto a un acuerdo insatisfactorio.

"Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (...) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas", declaró Conte.

Preguntado sobre si Italia podría vetar un acuerdo que no le satisfaga, el mandatario afirmó: "Es una posibilidad que no quiero considerar pero, si llegamos a eso, seguramente por mi parte no llegaremos a conclusiones compartidas".