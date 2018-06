Juncker visitará a Trump en la Casa Blanca antes de que acabe julio

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, confirmó hoy que se reunirá con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca antes de que acabe el mes de julio.

"Iré a Washington aceptando la invitación del presidente Trump", dijo Juncker en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la Unión Europea.

Esa visita, que no sucederá antes del 24 de julio, según Juncker, se producirá en plena tensión comercial entre la UE y EEUU por las medidas proteccionistas de Washington contra las importaciones en ese país de aluminio y acero comunitarios y los aranceles impuestos a una lista de exportaciones de ese país por parte de Europa.

Juncker, que subrayó que los líderes europeos habían mostrado un "frente unido" en este asunto, insistió en que la UE continúa confiando en el enfoque multilateral de las relaciones comerciales e incidió en que el comercio es una "competencia comunitaria".

"No me gusta esta idea que sospecho que tiene la Administración estadounidense de dividir a la Unión Europea en diferentes Estados miembros cuando se habla de comercio. El comercio es una competencia de la UE y por tanto de la Comisión. No me guiaré por otros prospectos que el presidente de EEUU pueda tener", afirmó Juncker.

El presidente de la Comisión, que dijo que presentará a Trump el "punto de vista europeo" sobre la disputa comercial que ambas potencias mantienen, instó a "desdramatizar" las relaciones transatlánticas y recordó que las necesitan tanto el bloque europeo como Estados Unidos.

"No estoy seguro de si encontraremos un acuerdo entre UE y EEUU, pero lo intentaremos", añadió.

En sus conclusiones tras la cumbre de junio celebrada este jueves y hoy en Bruselas, los Veintiocho hacen referencia al "contexto de crecientes tensiones comerciales" y respaldan las represalias comunitarias en respuesta a los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio.