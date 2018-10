Junqueras a Iglesias: ERC no negociará sin un gesto del Gobierno sobre presos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, ha transmitido hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que su formación no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre los presupuestos del Estado si el Gobierno no hace un gesto respecto a los dirigentes encarcelados.

Así lo ha asegurado el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà en declaraciones a los medios al término de la reunión entre Junqueras, Iglesias y otros dirigentes de Esquerra y Podemos en la prisión de Lledoners, un encuentro del que Tardà ha destacado que ha sido muy "útil", así como la "empatía" entre ambos líderes.

"Junqueras ha transmitido que ERC, en estos momentos, no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre presupuestos si no se dan las condiciones adecuadas para hacerlo" y "el Gobierno no hace un movimiento de categoría respecto a lo que es inaudito en una democracia avanzada, que es que personas que no han cometido ningún delito estén en la cárcel y el exilio", ha dicho.