Junqueras: Sánchez puede arriesgar o quedarse sólo en el postureo progresista

El líder de ERC, Oriol Junqueras, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendrá que elegir si quiere hacer cambios superficiales, como (el expresidente) José Luis Rodríguez Zapatero o ser un estadista, es decir, puede arriesgar o puede quedarse en el postureo progresista".

En una entrevista que ha difundido hoy Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras, que se encuentra en situación de prisión preventiva en la cárcel de Estremera (Madrid), pide a Pedro Sánchez "respeto": "tiene que ser capaz -afirma- de hablar con el gobierno de Cataluña y de hablar con respeto, es lo mínimo que podemos esperar, no pongo el listón demasiado alto".

"No es un respeto hacia nosotros individualmente, es un respeto a nuestra representación democrática, a millones de catalanes", señala el presidente de ERC y exvicepresidente del Govern en la anterior legislatura.

Sobre lo que espera de Pedro Sánchez al frente del Gobierno español, Junqueras afirma que "asumir decisiones, aunque enerven a tu extremo, evidencian la talla de un dirigente. Desconozco si Pedro Sánchez tiene esta talla, lo veremos con el paso de las semanas y los meses".

Según Junqueras, en todo caso, "Pedro Sánchez tendrá que elegir si quiere hacer cambios superficiales" como su predecesor del PSOE en el mismo cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, "o ser un estadista", es decir, precisa, "puede arriesgar, o puede quedarse sólo en el postureo progresista, ya veremos".

Preguntado sobre si cree que el cambio de Gobierno en España puede favorecer la puesta en libertad de los dirigentes independentistas presos, Junqueras afirma que "ojalá, pero no han emitido ningún tipo de señal en esta línea, ni una".

El líder de ERC declina decir cuáles son los "gestos imprescindibles" desde el Estado para rebajar la tensión con Cataluña, porque "sólo hace falta que yo los diga para que no los hagan", aunque "hay diversos gestos posibles y alguno de muy claro, estaremos atentos".

Acerca de la posibilidad de que ERC ofrezca estabilidad a Pedro Sánchez en el Congreso, Junqueras avisa que "ahora mismo esta opción, que requeriría de un entendimiento, es una quimera, nuestro trabajo no es estabilizar al PSOE, sino fomentar el diálogo y encontrar una salida democrática en la que se respete la voluntad de la ciudadanía".

Sobre la posibilidad de un pacto con el Estado por el derecho a la autodeterminación, afirma que "no quiero parecer ingenuo, y aún menos ser yo quién vuelva a poner una cuenta atrás ante objetivos tan determinantes".

Lo que hay que hacer, indica, "es trabajar para hacerlo posible, ir madurando hasta que sea imparable y seamos muchos más los que lo apoyamos" puesto que "si persistimos, lo conseguiremos".

Junqueras no descarta la vía unilateral si no es posible el diálogo y la negociación con el Gobierno español, porque "nunca renunciaremos a nuestros objetivos democráticos" si bien "el mejor camino será siempre el más ancho, el que permita sumar más gente, y este no es necesariamente el más recto y tampoco el más estrecho".