Junqueras pide al TJUE recuperar su escaño vacío en el Parlamento Europeo

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que le permita recuperar su escaño en el Parlamento Europeo, ya que cree que la decisión de la cámara de dejarlo vacío demuestra que ha sido "incapaz" de proteger su inmunidad como eurodiputado.

Así lo sostiene Junqueras en un recurso que su abogado, Andreu Van den Eynde, ha interpuesto ante el TJUE para que revoque la resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que dio pie a que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, decretara vacío su escaño, tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel por sedición y malversación por el 1-O.

En su recurso, Junqueras denuncia que es "evidente" que el Parlamento Europeo "ha sido incapaz" de adoptar ninguna decisión para proteger sus "privilegios e inmunidades" pese a que era eurodiputado desde su proclamación como tal el 13 de junio de 2019.

"La actuación del Parlamento Europeo, renunciando en todo momento al ejercicio de sus competencias de protección de la inmunidad a pesar de las reiteradas peticiones de Junqueras y adoptando la decisión de vacancia del escaño sin procedimiento previo alguno significa también que se han vulnerado las competencias del Parlamento Europeo al impedir su ejercicio. Simple, pero no vago. Claro, pero no genérico. Contundente, pero no impreciso", denuncia el escrito.

La defensa de Junqueras subraya además que el Parlamento Europeo no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el levantamiento de su inmunidad ya que "nunca ningún tribunal del Estado Español ha solicitado el levantamiento de la inmunidad".

El abogado de Junqueras esgrime hasta siete motivos por los que considera que se debe impugnar la resolución del TGUE, entre ellos que la eurocámara tendría que haber "constatado la vulneración de la sentencia" del alto tribunal europeo que concluyó que el Supremo español había vulnerado sus derechos al proseguir el juicio del procés pese a que el líder de ERC obtuvo la condición de diputado europeo.

Según el escrito, la "práctica desaparición, extinción" de la condición de eurodiputado de Junqueras y de sus derechos también ha suprimido "de facto" la "composición legal" del Parlamento Europeo, puesto que, con su ausencia al consolidarse la "vulneración" de su inmunidad, la cámara no ha estado compuesta por su número legal de miembros.

También advierte de que se han "suprimido de facto" los derechos del grupo ALE-Verdes en que se integran los miembros de ERC, puesto que "se les ha privado de ostentar completa su representación".

En un comunicado, ERC ha reiterado el derecho de Junqueras a poder ejercer como eurodiputado, ya que considera que la resolución del TJUE de diciembre pasado era clara al corroborar que el líder republicano gozaba de la inmunidad europarlamentaria desde la proclamación de los resultados a las europeas de mayo de 2019.

"Por lo tanto, el Estado español tendría que haber tramitado un suplicatorio si quería revertir esta condición, pero no lo hizo y desde entonces ha sometido a Oriol Junqueras a una situación de indefensión", sostiene ERC.

La formación republicana lamenta además que la "represión" de España ha entrado en el Parlamento Europeo para dejar vacante el escaño de Junqueras, ante lo que anuncia que recurrirá a todas las instancias internacionales posibles en contra de la "injusticia y la vulneración de derechos" que consideran que se está cometiendo en este caso.