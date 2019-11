Junqueras dice estar harto de "las amenazas y la inmadurez" de Sánchez

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, afirma estar "harto" de "las amenazas y de la inmadurez" del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y sobre las cargas de los Mossos d'Esquadra cree que hay "excesos" y que se debe "asumir responsabilidades".

En una entrevista concedida a SER Catalunya a Oriol Junqueras desde la prisión de Lledoners, el líder republicano se muestra muy crítico con el candidato Pedro Sánchez.

Afirma, en este sentido, que con un PSOE que "amenaza cada día con el 155 y que ataca la escuela catalana, la televisión y los medios públicos catalanes, que niega la democracia porque quiere prohibir los referéndums, no sólo no tenemos nada que hablar, sino que nos encontrará delante suyo".

"Tenemos que derrotarlo en las urnas, -añade Junqueras- porque es la única forma que entienda que a Cataluña se la debe escuchar y se la tiene que respetar", y en este sentido ha añadido, sobre Sánchez: "estamos más que hartos de sus amenazas y de su inmadurez política".

Sobre los actos de violencia en las calles tras conocerse la sentencia del juicio del procés, el líder de ERC afirma que no le gustan pero que sobre todo lo que le disgustan más son "los excesos policiales que todo el mundo ha podido ver en las imágenes".

"No me gusta que se queme un contenedor, pero mucho menos que se golpee en la cabeza con una porra", indica Junqueras, antes de añadir que entiende la frustración de muchos jóvenes "porque el nivel de injusticia y de brutalidad es muy grande y creen que no avanzamos".

Ahora bien, puntualiza, "creo que la vía ganadora es la pacífica y masiva" y advierte de que "desde siempre el Estado ha querido vincular al movimiento independentista con la violencia, este es su plan, porque en este terreno gana siempre".

"No caigamos en sus trampas", alerta Junqueras, porque "el movimiento (independentista) es netamente pacífico y democrático, y esta es la vía para desmontar este estado represivo y autoritario".

En cuanto a las actuaciones policiales, el líder de ERC reconoce que no le han gustado nada, y que con respecto a los Mossos d'Esquadra, considera que "se deben asumir responsabilidades" para evitar que vuelvan a producirse "excesos".