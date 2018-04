Junqueras ve una prioridad formar Govern y reclama diálogo "sin limitaciones" al Gobierno

El líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes que formar un Govern tiene que ser una prioridad ahora mismo para el independentismo: "Eso es lo que quiere la inmensa mayoría de gente en Cataluña".

En una entrevista a 'El Confidencial' recogida por Europa Press, ha pedido que el debate sobre quien debe liderar este Ejecutivo no sea un freno a que este Govern esté definido cuanto antes y se pueda recuperar el funcionamiento de la Generalitat.

"No es un tema de personas y no debe serlo. Es un proyecto común de una mayoría de catalanes. Por encima de nombres y de siglas", ha concluido el republicano, que respondió la entrevista a través de un cuestionario realizado antes de la puesta en libertad del expresidente Carles Puigdemont.

Junqueras, encarcelado en la prisión de Estremera desde el 2 de noviembre de 2017, no se pronuncia sobre quien deber ser presidente, y considera que cualquier alternativa deben proponerla JxCat y el PDeCAT "como hasta ahora han hecho".

No se descarta para el próximo Ejecutivo catalán ni para continuar en la política activa, pero recuerda que su situación actual es un obstáculo y concluye: "Nunca he tenido la voluntad de estar toda mi vida en política. Soy profesor universitario y me gustará volver a dar clases".

También asegura que su partido está preparado para resistir a su ausencia e incluso para crecer: "Hay gente en ERC mucho mejor que yo. De hecho, yo solo he puesto voz al trabajo de un equipo muy competente y eficaz. La eficacia es una virtud republicana".

UN "OBJETIVO LEGÍTIMO"

El exvicepresidente del Govern defiende que la independencia es un objetivo legítimo y avisa de que "jamás" renunciará a defender su ideas por las misma vías que, asegura, lo ha hecho siempre: desde sus convicciones pacíficas y democráticas.

Junqueras admite que el independentismo tuvo "errores de cálculo" con el proceso soberanista, como por ejemplo que esperó que el Gobierno central buscara una solución política al conflicto, y no a través de los tribunales y el Código Penal, lamenta.

Ha reclamado al Gobierno que acepte un diálogo con el independentismo "sin limitaciones por ninguna de las dos partes" y ha defendido que el Govern del que formó parte siempre buscó una salida negociada a la situación política catalana.

Preguntado por la buena relación que tuvo con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que ahora le pediría: "Que haga política y no traslade a los jueces las cuestiones que deben resolver los políticos. Y que se siente a dialogar".

Defiende que hay una mayoría absoluta de catalanes que avala un referéndum de independencia y concluye que el Gobierno central debería decir "a todos los ciudadanos de España que la solución llegará fruto del diálogo y del acuerdo", no de los tribunales.

Rechaza polemizar sobre si hicieron bien o no los exconsellers que se fueron al extranjero para no comparecer ante la justicia, y ha asegurado que fue "una decisión personal" que él respeta.