Junqueras vuelve a pedir a la Eurocámara que le reconozca como eurodiputado

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras volvió a reclamar este martes al Parlamento Europeo que reconozca su inmunidad y verifique sus credenciales de eurodiputado tras conocerse la opinión en su favor de un abogado general de la Unión Europea hace unos días.

En sendas cartas al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y a los eurodiputados a la cabeza de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, Junqueras y la eurodiputada Diana Riba (ERC) apuntan que el jurista europeo cree que el exlíder de ERC debería haber sido considerado eurodiputado desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos.

Así, alegan que su solicitud debería ser admitida porque las conclusiones del abogado dicen que el Parlamento Europeo tiene la potestad de decidir sobre la condición de eurodiputado de Junqueras y debe proteger su inmunidad.

Ya el pasado 21 de noviembre los abogados de Carles Puigdemont y Toni Comín pidieron al Parlamento Europeo que permitiera a ambos políticos asumir sus escaños de forma provisional apoyándose en la opinión del abogado general sobre Junqueras.

No obstante, la Eurocámara esperará a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita su sentencia sobre la situación legal de los tres políticos catalanes que lograron un escaño europeo en las elecciones de mayo pasado y aún no lo han asumido antes de tomar ninguna decisión, y no se basará en la opinión del abogado general ya que esta no es vinculante.

Hasta ahora el Parlamento Europeo ha rechazado acreditar como eurodiputados a Comín, Puigdemont y Junqueras remitiéndose a la legislación española, que requería a los tres políticos independentistas completar ese trámite en España.