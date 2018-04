PP-A pide "lealtad" a la Junta de Andalucía y subraya que la fecha del CPFF la pondrá "el Gobierno" junto con las CCAA

En una rueda de prensa en Sevilla, Mestre ha criticado que, en el Gobierno andaluz, el PSOE-A, y su secretaria general y presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ellos se lo guisan y ellos se lo comen", y pese a que "constantemente dan lecciones, no las cumplen ni son nada ejemplares", y, además, "sólo imponen al Gobierno de España".

La dirigente del PP-A ha remarcado que "no hay duda de que se va a convocar el CPFF" que Susana Díaz anunció que sería inminente tras la reunión que mantuvo la pasada semana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero ha considerado que "no es lógico" que el Ejecutivo andaluz "ponga la fecha que más le interese" para el debate de política general que la presidenta anunció este jueves que va a solicitar para el próximo 9 de mayo en el Pleno del Parlamento y, "además, exija que antes de esa fecha" se convoque el CPFF.

Al hilo, Mestre ha cuestionado la "voluntad de entendimiento" de la Junta, y ha insistido en que Susana Díaz "está poniendo fecha para su propio debate" sobre política general "en base a su propia estrategia e interés".

La dirigente del PP-A ha afirmado que, "de aquí al 9 de mayo", la presidenta de la Junta "tiene que hacer sus deberes, trabajar por los intereses" de los andaluces, "abandonar la demagogia y plantear soluciones concretas a los problemas" que tienen los ciudadanos de la comunidad, que son "muchos".

En esa línea, ha preguntado a la presidenta del Gobierno andaluz "por qué no se preocupa de dar explicaciones" sobre cuestiones como "el despido de eventuales que va en detrimento de la sanidad pública", o "a los padres que se han quedado sin plaza para escolarizar a sus hijos", o por qué no da explicaciones "a padres de hijos con necesidad de atención temprana cuyos hijos no tienen las horas que necesitan".

Sobre la reunión pendiente del CPFF, Mestre ha insistido en que "la fecha ya la pondrá el Gobierno de España con el resto de comunidades autónomas" y no sólo con Andalucía, que no es la única que participa en dicho órgano, según ha recordado, tras lo que ha recomendado a Díaz que, "la energía que vierte en confrontar con el Gobierno de España, las gaste en trabajar por Andalucía".

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A ha señalado que, para Susana Díaz, "la política es un juego", y la presidenta de la Junta "ni es una mujer de Estado, ni una política responsable, ni puede presumir de llevar para adelante una comunidad bien gestionada", y al respecto ha citado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año conocidos este jueves, que recogían una subida del paro en Andalucía.

"MAREJADA" ENTRE PSOE-A Y CS

Por otro lado, Ana Mestre ha apuntado que, "en los últimos días", se está poniendo de manifiesto una "marejada" y un "cambio de actitudes" entre el PSOE-A y Ciudadanos (Cs), y ha señalado que podría tratarse de un "guion" para "llevar a una situación de inestabilidad que lleve a Susana Díaz a adelantar elecciones" en la comunidad autónoma, que no tocarían hasta 2019.

En ese sentido, la vicesecretaria del PP-A ha aseverado que "la connivencia ha sido el denominador común de Ciudadanos con el Gobierno andaluz", y ha advertido de que el partido naranja "no debe prestarse al juego que viene sólo a beneficiar a Susana Díaz", porque la presidenta de la Junta --según ha continuado Mestre-- "buscará el mejor momento para ella para poder así vengarse de las primarias" del PSOE del año pasado y convocar elecciones.